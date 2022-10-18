鄭運鵬競選影片有洋蔥！展現照顧市民決心、當桃園市民的「好鵬友」

▲桃園市長候選人鄭運鵬釋出全新競選影片《超級好鵬友，桃園交給我》，展現照顧市民的決心。（圖／翻攝自YouTube影片，下同）

地方中心／桃園報導

「越南籍的黃女士，因台灣籍丈夫過世，自己無法申請居留證，沒辦法合法留在台灣照顧台灣籍的孩子。」

「龜山區的陳先生，從事農作，居住三不管地帶，隨著城市的開發，20年來苦無乾淨水源，申請自來水設施屢屢碰壁。」

「輔導身障者的劉女士，創立亮羽洗衣店，希望提供一個學習服務的空間，讓身障者們都可以找到一個安身立業的家，然而申請成為庇護工場的過程，卻是困難重重。」

桃園市長候選人鄭運鵬釋出全新競選影片《超級好鵬友，桃園交給我》，影片中三個案例在在體現出鄭運鵬把桃園市民當朋友、積極解決市民問題的決心。

鄭運鵬表示：「歷經專案申請處理、幾次會議排解困難、度過繁複行政流程等，在我的協助之下，黃女士順利以專案獲得合法居留權，和孩子一起在桃園生活；陳先生居住的區域也成功牽自來管線；劉女士與身障朋友們的洗衣店，也度過經營難關，成為他們的小天地。」

以立委身份征戰桃園市長選舉，鄭運鵬說：「對我來說，每一位住在桃園市的市民朋友，都是想要安心生活、快樂生活，即使他們不一定是市民、不一定是國民，只要我辦得到，再多時間我也願意協助處理。這次，我也特地拜訪我的超級好鵬友們，看見大家過得很好，我也感受到，大家在桃園生活的美好。」

透過鄭運鵬的協助，也讓這些獲得幫助的市民朋友都成為「超級好鵬友」，也讓鄭運鵬更加堅定想「照顧桃園」的決心。

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