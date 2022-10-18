二十大「空姐黨代表」高顏值爆紅！11年前親歷撤僑　還原驚險過程

▲東航客艙服務部乘務二部分部高級經理劉仕英（左）。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中共二十大近日在北京開幕，一名高顏值的「黨代表」引起網友熱議，她就是東航客艙服務部乘務二部分部高級經理劉仕英。11年前，北非動蕩之際，劉仕英參與撤僑的東航包機趕赴埃及，接回中方人員。據悉，當時是中國大陸民航首度在海外參與大規模撤僑。

據《澎湃新聞》報導，在剛過去的2022年大陸十一假期，一部真實地還原了大陸撤僑故事的電影《萬里歸途》上映，成為陸網熱門話題。劉仕英坦言，這對她個人而言有著更深層次的意義。11年前，北非動蕩之際，劉仕英參與保障的東航包機趕赴埃及，接回中方人員，「影片中所表現的跨越萬里從動盪北非接運同胞返回祖國的歸途，感同身受，歷歷在目。」

劉仕英回憶，2011年2月1日，農曆除夕前夜，正在開車回家路上，她突然接到任務，「趕緊回來，準備去埃及！」之後，她立刻掉轉車頭，折回東航客艙部。

當年年初，利比亞、埃及等北非多個國家陷入動盪，中國大陸政府組織撤運當地中方人員，也是大陸民航首度在海外大規模撤僑。

當時的撤僑過程也成為劉仕英終生難忘的記憶，她表示，根據安排，包機先從上海飛往埃及海濱城市赫爾格達，接運當地中方人員，隨後再繼續飛往首都開羅。抵達時，看到同胞們走出擺渡車的那一刻，本已疲憊的劉仕英精神一振，「幾乎每個人都是一路小跑著上的飛機，他們看到我們的第一個詞就是謝謝，眼中微微濕潤。我強烈感受到他們是多麼急切地盼望著我們的到來，渴望回家。」

報導稱，50多名同胞登機後，航班繼續飛往開羅。當開羅機場出現在劉仕英的視野裡，遠方隱隱傳來槍聲，而這裡的行程也比第一站更艱難，由於開羅局勢緊張，中國大使館在召集回國同胞的過程中遇到了許多困難，同胞登機和航班起飛返程的安排被一再推後，時間一小時、一小時地流逝，直到臨近農曆春節的歲末年頭。

飛機在等待了近7小時之後，終於告別開羅返回。如今11年過去了，劉仕英也從當年的一名普通艙乘務員成長為一名客艙經理，之後她又參與了海地救援等任務。劉仕英直言，這一切成就了她個人的成長，也讓她更加堅定對職業的熱愛，擁有了人生寶貴記憶。