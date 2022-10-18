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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

哈佛學者：中國正試圖減少對西方依賴　短期內不會武力犯台

▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲二十大內容牽動台海局勢。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／台北報導

立法院18日舉行「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談，哈佛大學甘迺迪政府學院教授賽奇（Anthony Saich）表示，中國近期（in the near future）沒有意圖、也不會武力統一台灣，二十大後，中國試圖在經濟、金融、科技等方面減少對西方國家依賴，並透過國際組織強化主導地位。

在二十大談話中，習近平指出， 面對「台灣獨立」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，「我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力。」

隨後，習近平談話中再提到，他們提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對「台灣獨立」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

對此，立法院18日舉行「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談，邀請哈佛大學甘迺迪政府學院教授賽奇分析二十大後國際情勢，賽奇是著名中國專家，深入研究中國政治經濟問題，前美國總統尼克森到北京「破冰」後，他是第一批到中國的學者，熟悉中國政治情勢。

賽奇表示，俄羅斯和烏克蘭的戰爭，一方面中國驚訝西方國家制裁俄羅斯的力度，一方面俄羅斯是中國對抗美國的重要後援，因此在俄羅斯仍處於混亂的情況下，綜合來看，東亞目前力量平衡，他認為中國近期沒有意圖、也不會武力統一台灣，且中國國家主席習近平也並不需要匆忙行動。

賽奇也表示，中共二十大展現出中國政策方向的延續性，俄烏戰爭也讓中國更加強調，要盡快在經濟、金融、科技等方面減少對西方國家依賴，例如中國嘗試加快人民幣國際化、成立中國國際能源交易所、以及中國人民銀行建立跨境銀行間支付系統等，雖然他並不認為這些措施有成功。

賽奇並指出，中國也清楚表明，將繼續透過獲得國際組織和機構的領導權，來主導國際秩序，尤其在一些美國退出的領域上，並以此制定全球公共產品的監管標準，例如在航空、電信以及農業等領域，習近平多次表態，中國要成為規則的制定者（rule maker），而不僅是執行者（rule taker）。

賽奇表示，總結來看，中國仍會支持俄羅斯，因為放棄俄羅斯對中國來說沒有任何好處。賽奇也強調，雖然他認為短期內中國不會進行武統台灣，但武統仍在中國議程表上（That doesn't mean of course it's not off the table）。
 

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