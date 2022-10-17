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選舉倒數41天「積極佈雷」　法務部長：檢舉賄選拿獎比中樂透容易

▲▼法務部長蔡清祥(左)與檢察總長邢泰釗參加台北地檢署的選舉查察分區座談會。（圖／北檢提供）

▲法務部長蔡清祥(左)與檢察總長邢泰釗參加台北地檢署的選舉查察分區座談會。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

距離11月26日九和一地方選舉倒數41天，台北地檢署17日舉行選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥要求各機關嚴查賄選，針對高風險熱區積極佈雷，鼓勵民眾檢舉賄選，拿獎金比中樂透容易。檢察總長邢泰釗則強調，台北都會區賄選手法較細，提醒辦案人員查賄時不能欠缺警覺性。

北檢「111年地方公職人員選舉查察」分區座談會，由檢察長林邦樑主持，與會的包括法務部檢察司黃司長謀信、最高檢察署邢檢察總長泰釗、臺灣高等檢察署陳主任檢察官宏達、廉政署莊署長榮松、警政署刑事警察局李局長西河、調查局廉政處吳處長以公等人。

蔡清祥在致詞時提示：一、加強橫向聯繫，發揮團隊作戰力量；二、防制暴力，強化選前社會治安維護；三、嚴防假訊息影響選舉公平，向上溯源查辦；四、嚴辦境外勢力資金介入選舉；五、嚴查賄選，針對高風險熱區積極佈雷；六、鼓勵民眾檢舉賄選，拿檢舉賄選獎金比中樂透還容易；七、嚴辦就是最好的反賄選宣導，在不違反偵查不公開原則下，媒體適度報導查賄成果，就是對社會及民眾最好的宣導；八、首長的態度及決心，將決定查賄的成果，成效不是只看數字，而要看人民對檢警調整體查賄成果的感受，在選前最後階段，大家務必全力以赴，齊心協力，完成本次選舉任務。

而邢泰釗則強調：一、臺北都會區仍有賄選，只是手法較細，不能欠缺警覺性；二、查賄是「法律活」、「態度活」、「技術活」，涉及司法實務對法律構成要件的解釋，查賄人員堅決查辦的決心與態度，以及如何周延、滴水不漏偵辦賄選案件的技巧；三、佈雷不要「空心雷」，要「實心雷」，並提高地雷引爆率；四、情資是查賄之母，從首長態度開始，讓人民感受到檢警調查賄的努力；五、選舉執法必須「中立」與「公正」，依法律行事，遵守發布新聞的規定，只有「公正」才能獲得人民的信賴。

北檢新聞稿出，座談會中由檢、警、調、政風、移民等機關就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效提出報告。依據歷年選舉查察經驗，參酌本次地方選舉之特性，參以轄區兼有政經高度發展之都會區及傳統社區，因地制宜規劃選舉查察編組、相關反賄選及查察工作要領，並結合警、調、政風、移民等機關全力「嚴查賄選暴力」、「嚴防假訊息影響選舉公平」、「嚴辦境外勢力資金介選」。

林邦樑於會議結論強調：各查察機關務必保持「行政中立」並「公正執法」，遵守新聞發布標準，才能贏得人民信賴。在距離投票日僅剩41天，希望藉由今日座談會強化各查察機關執法共識，把態度與決心展現出來，秉持「有聞必查」、「有據必辦」的一貫立場，貫徹查賄制暴，維護選前治安環境，達到公平選舉、杜絕不法的核心目標。

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