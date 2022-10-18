「這裡有人摔跤了」4歲弟半夜邊哭邊call救護車　順利救回媽媽

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖南長沙近日發生一起暖心新聞，一名4歲的男孩看到媽媽摔倒在地、動彈不得時，人生第一次撥通了「120」求救電話，最終成功讓救護人員將媽媽送到醫院。

▲網友讚調度員負責又耐心。（圖／翻攝自秒拍）

據《瀟湘晨報》報導，肖姓媽媽近日半夜3點起床，打算為小孩沖奶粉，結果不小心摔倒在地動彈不得。危急時刻，4歲的男孩佑佑（化名）人生第一次撥通了120呼救電話。

佑佑因為擔心慌亂，起初不停哭著說「媽媽，馬上要死了嗚嗚嗚…」、「這裡有人摔跤了」、「媽媽接不了電話」。接電話的調度員沈素雲十分鎮靜，一方面對小朋友循循善誘，盡量獲取更多資訊，另一方面迅速聯絡110指揮中心，向警方申請電話定位。

幸運的是，沈素雲在120調度系統中，檢索出一條該號碼在2019年的呼救記錄，從而在其中找到了地址，也得到佑佑的確認。最終在警方的共同努力下，順利鎖定佑佑的具體位置，成功送肖女就醫治療。

事後，肖女回憶道，「當時摔倒了，人是清醒的，但是動不了，也說不了話。」

此事今（18）日登上微博熱搜，網友紛紛為佑佑點讚，「小孩子好聰明啊，知道打電話給120」、「4歲的孩子處理突發事情很冷靜」、「如果我四歲 我只會哭 或者睡很死」、「家庭教育優秀」。