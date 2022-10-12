「執勤中救護車」鳴笛闖紅燈遭機車撞凹　19歲騎士骨折恐挨罰

記者許權毅／台中報導

台中市北區崇德路一段昨（11）日22時許，一輛救護車正在前往防疫救護途中，鳴笛闖紅燈通過崇德路與太原路口時，一名19歲陳男騎士疑似未發現有救護車，幾乎無剎車撞上，導致救護車側邊撞出一個大凹陷，陳男左手肘有開放性骨折、多處擦挫傷，救護車駕駛為56歲吳男無受傷，車上也並無病患。

▲台中一輛執勤中的救護車遭騎士撞上，騎士手肘開放性骨折。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

第二分局表示，22時22分接獲民眾報案指出，崇德路一段與太原路三段路口有嚴重交通事故，員警到場後發現為救護車遭撞。路口監視器拍下，吳男駕駛救護車，並且開啟警報器鳴笛閃燈，準備通過崇德路紅燈路口時，陳男從右側直行撞上，導致陳男連人帶車撞凹救護車，機車車燈掉落、車頭破碎，陳男痛苦倒地，救護車駕駛吳男則無受傷，車身凹陷，雙方均無酒駕。

台中消防表示，該救護車為北屯分隊，正在出勤途中，要前往執行防疫救護案件，發生事故後增派文昌分隊2輛救護車前往支援。救護人員到場後，發現陳姓騎士左手肘開放性骨折、雙腳多處擦挫傷，意識清楚送往中國附醫治療。

第二分局說明，駕駛人行駛時，聽聞有消防車、救護車等執行緊急任務車輛之警報鳴響時，不論來自何方，均應立即避讓。不立即避讓者，將依道路交通管理處罰條例第45條規定，處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照；若致人死傷者，處駕駛人新臺幣6000元以上90000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。