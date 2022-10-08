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桃園婦領款救子以紙條求救　警通知兒子現身...戳破騙局

▲蔡姓婦人以紙條向行求救。（圖／龜山警分局提供,下同）

▲蔡姓婦人領款同時書寫字條向郵局行員求救。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市74歲蔡姓婦人7日接獲詐騙集團電話稱其子黑吃黑欠20萬元債務，蔡婦救子心切慌張到郵局提領巨款，並以紙條向行員求助，員警接獲報案到場向蔡婦說明為詐騙手法，但老婦堅信兒子遭人綁架，並執意聽信歹徒電話指令離去，員警除尾隨等待車手出現，同時聯繫婦人兒子、兒媳等，當蔡婦依指示在超商要買大量的遊戲點數，員警當場制止及所幸婦人兒子即時趕到現場，老婦才恍然大悟係遭詐騙，成功保住20萬元。

▲蔡姓婦人以紙條向行求救。（圖／龜山警分局提供,下同）

▲蔡姓婦人以紙條向郵局行員求救。（圖／龜山警分局提供）

昨日14時許龜山區蔡姓婦人在家接獲歹徒電話表示，其子黑吃黑要給20萬元放人，還故意讓蔡姓婦人聽兩聲被打的慘叫人叫母親領錢給黑幫，蔡婦心慌意亂又聯繫不上兒子，馬上前往附近郵局領20萬元，同時也偷偷遞上紙條告訴行員兒子被人監控綁架，行員立即通知龜山分局大華派出所員警到場。

▲警方及時通知蔡婦的兒子趕到現場，她才恍然大悟被詐騙了。（圖／龜山警分局提供）

▲警方及時通知蔡婦的兒子趕到現場，她才恍然大悟被詐騙了。（圖／龜山警分局提供）

員警勸說婦人可能是詐騙，但是婦人不肯相信警方說法，準備面交現金將寶貝兒子帶回家，一路聽從詐騙集團指示到公園、超商等處，但是不見車手出現，反而要蔡婦購買到超商購買遊戲點數，員警見車手應該不會出現，當場制止蔡婦也剛好兒子也趕到現場，蔡婦看見兒子完好無缺才恍然大悟自己被詐騙，當場大罵詐騙集團沒良心，兒子今天剛好沒有帶手機出門，剛好母親就遇到詐騙電話，也感謝員警苦口婆心的勸說，才沒有讓母親的辛苦錢被騙走。

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