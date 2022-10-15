救護車車頭119「左右印顛倒」！她以為看錯…原因網驚呆：長知識

▲救護車車頭的119相反，讓女子感到困惑，不曉得設計本來就是這樣，還是不小心印錯。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

救護車車身貼有醒目的標誌，值勤時也會發出巨大的鳴笛聲，讓用路人知道要讓路。不過，一名女子發現，救護車車頭有明顯的「119」標誌，但方向是反的，還因此一度懷疑自己的眼睛。而貼文曝光後，也立刻有人說出解答。

這名女子在「路上觀察學院」表示，她日前觀察到某輛救護車，車頭有斗大的「119」，但方向與一般寫字的時候完全相反，讓她不禁懷疑，是不是看錯了、或是印錯了。依據女子拍攝的照片畫面，從救護車的車牌、車號等標誌來對比，確實可以看見車頭上的「119」數字反了過來。

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貼文曝光後，引起熱烈討論，不少網友留言直呼，「稀有的救護車」、「車頂的119也是反的」、「我那天看到也是在想這個問題」、「我第一眼看見是911」、「我還以為是說車裡的人影。」

▲如果從正面看會看見圖左的模樣，但如果是從汽、機車後照鏡來看，就會看到圖右的樣子，方便駕駛辨識。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



對此，也有人出面解答，因為鏡像的關係，若是從其他駕駛的後照鏡來看，就會是正的「119」，這種設計是讓用路人可一眼看清楚，不必浪費時間辨認，設計上的巧思可能可以得到更多救援時間。

雖然不少網友嘲諷「這是常識」，但也有人回應，「第一次知道，雖然基本上都會讓路，但沒在觀察，後照鏡用的也很頻繁，還是不知道這冷知識，哈哈」、「大家不用炮啦，就算是『常識』，也都有第一次知道的時刻啊。原po這篇貼文說不定解開很多人的疑惑呢」、「長知識了！謝謝大家分享」、「其實我也是現在才知道，每次聽到聲音都趕快閃開，根本也沒注意過」、「自己開車還真的第一次知道貼反是給後照鏡看的，長知識了。」

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