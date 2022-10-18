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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司法X金馬影展　許宗力：以電影為媒介，共感共存，反思法治

▲▼2022金馬司法影展，司法院長許宗力，金馬影展執委會執行長聞天祥。（圖／記者吳銘峯攝）

▲2022司法影展，左起金馬影展執委會執行長聞天祥、導演蔡崇隆、司法院長許宗力、導演張明右。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院「司法影展」今年再次與「金馬影展」合作，精選6部國內、外司法相關議題電影，於全臺北、中、南三地影城盛大展開，讓民眾透過大螢幕，思考不同的司法面向問題。司法院長許宗力致詞時，希望藉由司法電影，讓法律人與民眾以電影為媒介，共感共存，反思法治的價值與意義。

台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥，也對這次挑選的作品給予極高的評價，希望透過這次影展，讓人民更親近司法。

本次精選的6部影片中，其中讓聞天祥評為「今年看來最痛苦的電影」，就是談外籍移工問題的《九槍》。本片由娶越南籍新娘的導演蔡崇隆執導，講述新竹縣竹北分局警員陳崇文，在2017年8月底，在一處溪洲處理車輛毀損案時。當時越南籍失聯移工阮國非坐在擋風玻璃遭砸破的小貨車前座，在員警盤查時跳下車抵抗，員警攜帶的甩棍與辣椒水均用完。之後阮男衝向警車打開車門，陳員隨即拔出警槍，11秒內對男擊發9槍，阮男經過急救後不治身亡。陳員事後被質疑用槍過當，並被檢方依照「業務過失致死罪」起訴，最後判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年定讞。蔡崇隆希望透過本片，不僅探討法律上的問題，也希望民眾思考外籍移工在台灣的問題。

▲▼2022金馬司法影展，司法院長許宗力，金馬影展執委會執行長聞天祥。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院長許宗力致詞時，特別提到他年輕時就注意到的梅崗城故事。（圖／記者吳銘峯攝）

此外，被控涉及36年前的新竹金瑞珍銀樓搶案的蘇炳坤，這次也由導演張明右拍下他的故事，成為影片《從那天起 我們開始哭泣》，不僅記錄蘇炳坤從有罪到無罪，最後獲得刑事補償金的過程；而蘇炳坤的妻子陳色嬌，在影片中表現台灣女性的堅強，更是獲得聞天祥好評，連許宗力也讚譽有加。

而本次影展中，日本導演岸善幸找來日本國民女神有村架純、前傑尼斯偶像森田剛、以及新生代實力派演員磯村勇斗與石橋靜河，聯手將人氣漫畫《前科者》翻拍成電影。影片描述長期照顧更生人的保護司女志工，眼看她協助的模範個案即將結束假釋，卻又發生連環殺人案件，該個案也隨之失蹤。影片聚光在鮮為人知的更生輔導制度上，試圖在愛恨交織的殘酷世界點起一盞燈；良善社會部僅在於緝凶懲惡，也在於如何接住滿身傷痕的墜落之人。

此外還有美國1962年的著名人權電影《梅崗城故事》60周年的4K數位修復版，橫掃德國各影展女主角獎的《控告小布希》，以及探討墮胎議題的法國電影《安妮要自由》，精彩可期。

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