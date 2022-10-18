中共二十大後「反獨更硬、促統更軟」　趙春山：攤牌時刻越來越近

▲中共總書記習近平。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

中共二十次全國代表大會16日上午10點在北京人民大會堂開幕，引來國際關注。對於兩岸關係的發展趨勢，學者趙春山分析，大陸在反獨方面肯定會更硬，而促統方面則會更軟，中共一定會把統一的問題擺在議程上，雖然沒有時間表，但現狀部會一直維持下去，攤牌時刻肯定越來越近。

習近平於二十大上發表政治報告，針對台灣問題首次口頭上沒有提到「九二共識」，但他強調 ，解決台灣問題是中國自己的事，願意以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一為前提，但絕不承諾放棄武力，保留一切必要措施選項，只是針對外部干涉勢力和極少數台獨份子，絕非針對廣大台灣同胞。

趙春山17日在國民黨立委李貴敏《國政急診室》網路節目中表示，中共二十大後，兩岸關係可預期的是，大陸該硬的時候會更硬，該軟的時候也會更軟，像是以前還能讓台獨份子和親屬在大陸賺錢，以後肯定不再容忍，相反的，對於贊成統一的民眾也會有更多優惠，讓兩者差別越來越大。

趙春山指出，當中共往第二個百年目標前進，台灣問題不可能原地踏步，中共也會前進，所以現狀就會改變，對台灣來說，2024年不管誰當選，都要有準備。

至於外界關心大陸的動武時間點，趙春山分析，這沒有時間表，就連美國都可以搞戰略模糊，大陸也可以保持彈性，只是中共在二十大後一定會把統一的問題擺在議程上。