國民黨搶發賀電慶中共二十大　邱太三：政黨外交沒意見

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中共20大16日上午在北京舉行，國民黨同日發了賀電，中國共產黨也回了賀電，其中雙方共同強調「九二共識」，以及反對台獨。對此，陸委會主委邱太三18日表示，台灣是民主自由開放的國家，他們要做政黨外交，政府不會有任何意見，但相對政黨若是對台不友善或是不符期待的會議，各政黨自己要小心處理。

根據央視新聞聯播報導指出，中國國民黨中央委員會在16日致中國共產黨中央委員會的賀電中表示，在「九二共識」、反對「台獨」基礎上兩岸各項交流與合作成果豐碩，希望兩黨持續溝通、真誠合作、深化互信、求同存異，共同增進兩岸人民權益福祉，努力維護台海和平穩定，開創兩岸關係繁榮發展。

對於賀電內容，國民黨主席朱立倫回應，這是依照慣例，沒有任何特別地方，國民黨立場是捍衛三大中心任務：捍衛中華民國、捍衛民主自由、維護兩岸和平跟區域和平。

民進黨團總召柯建銘則批評，國民黨到現在還是執迷不悟，坦白講，若這個政黨在國家認同上無法徹底翻轉的話，是會被消滅的，會被送進歷史的焚化爐。

對於國共兩黨賀電往來，陸委會主委邱太三18日在立院備詢前受訪時表示，台灣是民主自由開放的國家，他們要做政黨外交，政府不會有任何意見，但相對政黨若是對台不友善或是不符期待的會議，各政黨自己要小心處理。