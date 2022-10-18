柯文哲輔選不顧災情被罵爆　黃珊珊：SOP、分層負責比較重要

▲黃珊珊走訪直興市場。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

週末期間颱風帶來的豪雨導致北市有不少災情，但市長柯文哲遲至禮拜天晚間才返回台北市，還在視察水門時說出來走走看看是作秀。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，市長視察其實就是了解執行得如何，當然會希望各部門先做好善後的工作，而不是市長到現場才做處理，「這是他的意思，可能大家有些誤解，他是說事情做好比較重要」。

黃珊珊說，她從當民意代表開始發生很多的災難，到現場勘災是她的習慣，「不管是不是災難，或是民眾有需要，第一時間到現場是我的習慣」，市長的工作會非常繁重，其實當民意代表是沒有問題。

黃珊珊指出，市政府這麼大的機構，有非常多的分層負責，分層負責才能把事情處理好，市長視察其實就是了解執行得如何，當然會希望是由各部門先做好善後的工作，而不是都要市長到現場才做處理，「這是他的意思，可能大家有些誤解，他是說事情做好比較重要」。

黃珊珊表示，市長也不可能親自下去做什麼事，而是看看這部門有沒有做好，視察不管是市長還是民代，都是站在第一線，這件事情對市民來說，對民選首長來說都是重要的。

至於災害發生時，柯文哲還在中部輔選，是否需要道歉？黃珊珊說，柯市長做事的態度非常清楚，SOP，因為每個政府都有相關的SOP，這個SOP就是分層負責、各司其職，不可能什麼事情都是長在現場。

黃珊珊說，假日本來就是自由的時間，發生事情，盡快趕回來已經是最必要的，選舉的時候特別容易被操作，平常大家也是各部門各機關應該先把事情做好。

黃珊珊強調，這是對事情的態度，災情不用特別去聯想，把自己的事情做好，每個市長不是三頭六臂，本來就是應該個部門把事情做好，像新北市、各縣市也都很多災情，大家不必過度聯想。