綠營要求說明與統派團體關係　張善政：根本沒有這回事！

▲綠營質疑張善政卸任行政院長與統派團體關係？張善政今（18）日回應，如果有與統派有不可告人之處，早就被挖出來了。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對綠營質疑國民黨桃園市長候選人張善政卸任行政院長後，與統派團體關係密切，張善政今（18）日受訪時指出：「我如果與所謂的統派有任何不可告人之處，以民進黨挖瘡疤的功夫就早就挖出來了，所以根本就沒有這回事！」

張善政今早在立委高金素梅、呂玉玲與市議員黃敬平、舒翠玲與梁維超等人的陪同下，在平鎮區忠貞市場掃街拜票，針對綠營頻頻以抹紅方式救選情，批評張卸任行政院長後與統派團體關係密切，張善政特別提出說明。

▲張善政今（18）日到平鎮忠貞市場掃街拜票向攤商爭取支持，攤商送上大蒜，代表「凍蒜」之意。（圖／張善政競辦提供）

張善政表示：「我之前已經講過，我如果與他們那邊與所謂的統派，有任何不可告人之處，以他們民進黨挖瘡疤的功夫就早就挖出來了，還等他們問我嗎？所以根本就沒有這回事。」

此外，對手鄭運鵬臉書外國帳號是男性，有很多越南正妹按讚？張善政認為，我覺得這個在網路上面已經變成笑話了，自從八德國民運動中心天花板塌下來被CNN報導過後，猜想很多國外的網友都來看看到底鄭運鵬是什麼樣的人物，到底他對我們桃園有沒有在關心。

▲張善政今（18）日到平鎮忠貞市場掃街拜票向攤商爭取支持，向攤商購買蔥油餅。（圖／張善政競辦提供）

至於鄭運鵬今天提到，張院長在行政院有權力的時，對桃園的鐵路地下化有做出什麼樣的貢獻？張善政強調，我想引用另外一段話，鄭文燦市長在2016年當初行政院核定，讓桃園綠線開始規劃，是核定桃園綠線規劃開始往下走時，鄭文燦曾在2016年曾經講過一句話，他說，「非常感謝，張善政院長與林祖嘉主委」，林祖嘉是當時國發會主委，他特別講了一句，要不是張善政說請儘速審查盡速核定，桃園綠線不會進行這麼快，這句話歷歷在目。

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