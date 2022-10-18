批陳時中卸責採購高端缺失　民眾黨團要監察院即刻介入調查

▲民眾黨團18日召開「審計部揭露高端缺失，陳時中仍在甩鍋卸責」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」中，揭露衛福部採購高端疫苗五大缺失，包含過期銷毀、採購合約封存30年等，然而前衛部長陳時中面對相關質疑，卻屢次閃躲卸責。對此，民眾黨立法院黨團今（18日）上午召開「審計部揭露高端缺失，陳時中仍在甩鍋卸責」記者會，呼籲監察院即刻介入調查，避免黑箱決策一再發生。

黨團總召邱臣遠表示，審計部揭露高端五大缺失，包括沒有確實推估國人施打疫苗的需求，導致需要時沒有疫苗可打；覆蓋率提升到一定程度後，又有大量疫苗過期銷毀等，但對此，陳時中卻從「我負責」變成「不負責」，卸責表示「我已離開衛福部」；而當媒體人周玉蔻砲轟高端，陳時中才出面向高端族道歉，原來在陳時中的心中，審計部和社會大眾的質疑，都遠遠比不上周玉蔻的一句話。

邱臣遠指出，陳時中雖然道歉了，卻仍辯解「打疫苗不是為了出國」，刻意迴避問題的核心是「花費數億納稅錢，卻換不到一支符合國際標準的國產疫苗」，現在高端遲遲無法完成第三期臨床試驗，將屆期銷毀170萬劑，報廢率34％，EUA恐廢止。民眾最關心的單劑價格，依審計部報告推估是1028元，但相關資訊必須保密5年，實際金額可能要到2027年才能公開。

邱臣遠直言，國門已經開放，疫情迎來趨緩，就是咎責的開始，台北市民一定會嚴格檢視陳時中任內作為，包含3+11以及缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺口服藥等亂象，又拋下全民落跑選市長，做為投票的判斷。另外，呼籲監察院及司法機關，立即調查高端採購過程中的缺失，讓陳時中真正為自己的政策負起責任。

黨團幹事長張其祿表示，總統蔡英文10月15日出席「指揮中心成立1000天」活動，細數「台灣的防疫成績獲國際稱讚，各項數據也非常受到肯定」，行政院長蘇貞昌則表示「台灣是全世界最先實施登機檢疫措施的國家，也最早成立中央流行疫情指揮中心」，兩人絕口不提高端問題，彷彿都還活在2020年底未有一級警戒之前。民眾至今等不到3+11、疫苗政策失當的真相，卻只聽到總統、行政院長不斷吹噓台灣防疫成績的大內宣。

張其祿指出，政府花費無數納稅錢，卻做出審計部認證「不透明、不便利、無法確認安全性」的國產疫苗，審計部8月31日發布的「110年度中央政府總決算審核報告」早就點出採購問題，包括未揭露EUA審查（評估）報告，公開透明度待提升；國產疫苗未獲國際認證，導致民眾出國不便利，雖可補打他牌疫苗，但審計部直指「無法證實高端與他牌疫苗交替使用的有效性」。

張其祿說，既然監察院轄下的審計部，已多次指出高端疫苗的缺失，請監察院盡快釐清新冠疫苗採購的真相，若其中確有缺失、查證屬實，請監察委員一定要硬起來，對相關公務員、機關提出糾正、糾舉，別再像先前3+11監察院報告一樣「只拍蒼蠅不打老虎」，放縱衛福部政治凌駕專業、重大決策過程不公開透明的行為一再發生。