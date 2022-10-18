鄭家純同框蔡英文畫面曝　10月28日社群之夜北北基桃合體

▲蔡英文（左）與鄭家純（右）。（合成圖／翻攝自蔡英文IG）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選倒數，民進黨將在10月28日舉行社群之夜，屆時身兼民進黨主席的總統蔡英文將與北北基桃參選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬同台造勢，此外，民進黨網路社群中心主任范綱皓18日公布卡司名單，屆時包括藝人鄭家純、台北市議員「呱吉」邱威傑、YouTuber焦慮主婦，以及隨性樂團、沈文程、影子計劃均將擔任講者。

范綱皓表示，今年社群之夜主題延續過去幾屆的特色，以「人蔘」為題，今年主題「人蔘轉大人」，就是要凸顯今年台灣的九合一選舉，同時有18歲公民權的複決投票，用「轉大人」代表年輕人要爭取公民權的意涵，昨晚透過蔡英文官方LINE發布報名訊息後，吸引破兩萬人湧入報名，十分鐘內1100座位即搶光，盼透過線上線下串連，和年輕網路世代溝通，邀請支持者不只要出來參加活動，更要在11月26日站出來投票。

此外，蔡英文IG今天釋出鄭家純宣傳短片，以別出心裁的直播同框畫面，一起宣傳社群之夜，網友紛紛留言表示「想參加！」范綱皓補充，第一階段開放1100名額，因為報名太熱烈，目前規劃加開第二階段的報名名額，也請大家隨時鎖定蔡英文的官方LINE帳號。