防疫旅館被綠營收割？黃珊珊：王必勝變競選幹部滿可悲的

▲黃珊珊走訪直興市場。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊稱防疫旅館、防疫計程車、車來速篩檢站是她提出的構想，引來前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中批評剽竊。對於當初防疫旅館推出時，綠營狂打，如今卻來「割稻尾」，黃珊珊說，「台北市都是先解決問題，沒有要跟誰搶功勞」。

黃珊珊說，台北市國際觀光客最多，所以防疫旅館在台北市承擔了全國大部分國外旅客回台的檢疫工作，「你不說台北市防疫旅館有功就罷了，現在回來說是你們的發想，當初就不會打我們說誰敢住、你們這些SOP會造成防疫破口」。

黃珊珊指出，當初很多名嘴、綠營民代上電視打台北市防疫旅館不公開透明，一開始保護那2家，到第三家瀚寓酒店上線後，大家才開始願意公佈名字，「這是多麽艱困的過程，台北市都是先解決問題，沒有要跟誰搶功勞」。

「但是台北市對於防疫的工作，尤其是防疫旅館他們的貢獻，還有所有工作同仁的貢獻，都不是中央現在可以說的。」黃珊珊強調，當時回國的旅客被趕出來後，拜託中央及檢收，他們不收我們才會找防疫旅館。

至於防疫指揮官王必勝說，防疫旅館與其說是發明不如說是落實執行，是否會覺得指揮中心聯合攻擊？黃珊珊說，王必勝對於過程應該相當清楚，剛開始集中檢疫所都是王必勝在控制，一開始會幫忙，後來完全不收，所以才會找到防疫旅館，「我想王必勝現在是迫於無奈，我相信他不是這樣的人，他現在變成要變成競選幹部，這部分滿可悲的」。