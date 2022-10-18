網美弄破懶骨頭「保麗龍球狂灑」流入海！遭轟汙染　她嗆2句刪限動

▲網美到泰國旅遊。（圖／左翻攝自網美IG，右翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友指出，IG網美一群人到泰國旅遊，到海灘玩耍時懶骨頭突然破掉，裡面的保麗龍顆粒不斷灑出，掉落在沙灘上，但網美卻沒有清理，顧著拍照還用手玩弄，身旁的朋友都在笑，還發IG限動「愛情就像流沙」，原PO私訊這樣是汙染海洋，卻遭到網美反嗆，事後網美將限動刪除，引起大批網友不滿。

有網友在Dcard上發文，「台灣網美汙染泰國海洋」，網美在泰國海灘弄破懶骨頭，還繼續坐在懶骨頭上，任由保麗龍顆粒擠出來掉落在沙灘，同行的2名網美都在笑，並且拍攝限動上傳IG，「完全無人制止或試圖補救，當事人甚至還用手去玩去撥，剛剛看到整個大傻眼，所以接下來這些東西是不是要進入海洋？」

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網美還轉發友人的IG限動，並寫道「愛情就像流沙」，似乎覺得很有趣。原PO看完後氣炸，私訊對方「好笑嗎？跑去國外汙染海洋？本來很喜歡妳，還跟妳買衣服，真的超傻眼，竟然是這種人」。怎料，網美竟然回，「你不用這樣情勒我，我是怎麼樣的人不需要跟你交代」。

▲網美回應讓原PO超傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

原PO接著說「妳做這種事情還理直氣壯？」「妳有想過那些東西會進入大海，被動物吃掉嗎？」「而且還是在國外，讓別國家的人對台灣人怎麼看？」不過網美之後沒有再回覆，並將該則限動刪除，「我說到弄破可以趕快封起來的時候她有秒讀，之後就不讀不回了，求高調」。

貼文一出，網友氣炸留言，「愛情像流沙，腦袋像豆腐渣」、「幫推，真的不行」、「本人看起來完全不知道事情的嚴重性，好討厭這種自私的人」、「有夠丟臉」、「J開頭網美好不意外」、「丟臉丟到國外去欸，還說被情勒，到底可不可悲」。不過也有網友不解，「為什麼海邊要放滿懶骨頭，放的時候也沒想想破掉風險」、「等到海龜鼻子出現保麗龍球就會立法禁止免費供應懶骨頭」。

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