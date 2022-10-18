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以為很厚！他一咬雞排驚呆「開始送空氣了」　網笑：怕你缺氧

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO嘆「買雞排也開始送空氣了」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「以為只有買洋芋片會送空氣，想不到現在連雞排也會。」有男網友買了塊雞排，一開始看起來很厚，結果當他實際咬下去瞬間傻眼，因為肉薄就算了，和外皮居然空了一塊空間，不禁在Dcard發文嘆，「買雞排也開始送空氣了」，照片引發熱論。

從原PO貼出的照片可見，雞排已經被咬了幾口，但出現的卻不是厚厚的大塊雞胸肉，而是一片「薄肉排」，而且因為肉實在太單薄，裹的粉根本無法包在食材上，直接多出一塊空間，甚至可以看到整片肉在裡面的樣子，反而變成像是「裝著肉排」的口袋餅。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲雞排看起來很厚，殊不知其實很薄。（圖／翻攝自Dcard）

照片一出，其他人紛紛替原PO苦中作樂，「真空雞排」、「可能是吃到生前脹氣的雞」、「怕你吃雞排會缺氧」、「在炸的時候你可以留意有沒有打氣筒在旁邊」、「空杯雞排」、「不送空氣你要宋仲基嗎？」

不過，也有網友表示，「巧了，我就喜歡吃這種，哪裡買」、「我都喜歡先吃光皮，再好好吃肉，雙重享受」、「愛吃這種+1」、「這是便當店的雞排吧」、「這種的蠻好吃的欸」、「認真講，這種雞排很好吃欸」、「確定不是排骨？」

至於為何會這樣，就有人留言幫科普，「幫各位科普一下，市面上賣的肉多少都會灌水，灌水量就看出產商家的良心，所以油炸時水分會蒸發，但粉不會跟著雞肉一起縮水，才會造成這種狀況。」

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