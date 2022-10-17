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咪妃生完小孩「氣質變了」對比照曝！　網一看激讚：比以前還好看

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃生小孩前臉比較尖一點。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber咪妃是知名實況主，去年10月升格人妻，今年8月更迎來寶貝女兒誕生。近日就有網友貼出咪妃生小孩前後的照片，直呼生完小孩的咪妃變得更美了！貼文引發熱烈討論，也有一票網友覺得咪妃氣質變得更溫柔。

這名網友在Dcard上，以「咪妃生完小孩變好正」為題發文，提到咪妃生完小孩以後，臉看起來比之前圓潤了一些，但整體看起來卻變得很溫柔、很有氣質，真的超美的！

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文章曝光後，底下網友紛紛表示，「生完小孩整個人的氣質變得很溫柔，我覺得很好看」、「雖然不知道是誰，不過很漂亮」、「她真的很漂亮」、「生完後變正+1」、「氣質變得很溫婉的感覺，希望她一直幸福下去」、「現在這樣比以前還好看」、「我也覺得她生完孩子之後變很美」、「我也覺得！溫婉好媽媽的感覺」、「還真的欸！生完感覺多了一點成熟美」、「有欸！不知道是不是因為升級成媽媽了，臉看起來變得好溫柔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃生小孩後，網友大讚氣質變得更溫柔。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

還有些網友則驚呼，「欸？她生小孩了」、「竟然生小孩了」、「我甚至不知道她結婚了」、「不知道她結婚了欸」。事實上，咪妃今年8月迎來寶貝女兒誕生，日前也公開生產過程，坦言剖腹前一晚緊張到睡不著覺，後來看到女兒出生，讓她忍不住感動落淚，覺得一切辛苦都值得了，「這一點點痛沒有什麼」。

此外，咪妃之前也在IG上表示，「生了一個感覺變年輕，唉～再生一打就可以縮回小嬰兒了！」

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