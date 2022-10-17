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千字文嫌「春水堂很盤」奶茶超水、珍珠不入味！超白目1句話惹怒網

▲▼ 。（圖／翻攝自春水堂FB）

▲春水堂創立近40年。（圖／翻攝自春水堂FB）

記者施怡妏／綜合報導

台灣茶飲品牌「春水堂」，除了必喝招牌珍珠奶茶外，也提供許多熟食點心、飯麵等料理，然而有名女網友表示，身邊朋友瘋狂大推春水堂珍奶好喝、餐點好吃，於是抱著好奇的心踏入店裡，消費1000多點招牌餐點，卻找不到任何有印象的食物，發千字文納悶「吃春水堂的人心態是什麼？」遭到網友砲轟。

女網友在Dcard上發文，春水堂給他的第一印象就是「怎麼會有這麼盤的店？」但是很多人大推，於是跟男友抱著「就算難吃，一輩子也是被雷一次」的心態進店，點了珍奶、紅茶凍飲、豆干、米血還有香酥雞，「服務態度沒有特別好」，男友則是看了菜單後搖頭，「光看菜單就覺得沒有對他胃口的東西」。

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接著原PO開始細數餐點有多一般，乾麵調味普通、口感不好，豆干米血沒什麼特別，香酥雞比家裡巷口的鹹酥雞還難吃，「真的不懂特別在哪裡？」她喝了一口珍奶後皺眉，「茶的香味、奶的濃厚、珍珠軟Q入味，不誇張，我一個都感覺不到」，珍珠不入味，奶跟茶也沒有完美比例，「就是覺得很水而已」。

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲原PO認為春水堂的珍奶很水。（示意圖／記者許力方攝）

在點餐之前，原PO爬文半小時，兩人花了1千多元點了招牌菜色，卻找不到任何有印象的食物，「喜歡春水堂的，到底是喜歡它的哪裡？還是只是因為沒吃過別的更好吃的東西？」她也強調，希望大家理性討論，「這些都只是我的主觀看法」。

貼文一出，不少網友看到「吃春水堂的人心態是什麼？」這句話火大，「妳文章內容廢話好多，所以好像沒有人想跟妳討論欸」、「他們家餐食很普沒錯，但是我覺得飲料類還蠻好喝的，而且妳認為難吃就難吃啊，幹嘛要扯到愛吃這家的人的心態，沒有顯得妳比較高尚欸」、「妳的文章比春水堂的珍奶還水，流水帳」、「整篇流水帳廢話+滿滿莫名優越感」。

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