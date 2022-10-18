男男約砲旅館洗香香　他偷錢包+iPhone開溜...被逮竟嫌錢太少

▲鍾男涉嫌透過網路交友約出男同志，偷走對方財物遭警約談。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

16日晚間22時許，台北市松山區發生一起離奇竊案，孫姓男子（25歲）報案稱在某商旅內盥洗，錢包及iPhone手機遭到另名男子偷竊後開車離去；警方到場發現，這是一起男男透過網路交友相約旅館洗澡開房間、衍生順手牽羊案件，警方事後循車追人，17日晚間在台北市北投區約談鍾男到案。

根據警方調查，雙方是透過網路UT成人聊天室攀談認識，之後孫男16日晚間與對方相約搭車前往松山區某商旅開房間，未料對方趁孫男去洗澡時，趁機竊取他攜帶的錢包、手機後逕自開車逃離。根據被害人指稱錢包內有證件、信用卡及約1200元現金。

轄區松山警方獲報後展開追查，鎖定車後確定是設籍桃園市的鍾男（32歲）涉案，警方派人火速趕往桃園，鍾男家人表示，鍾已經很久沒返家，自己在外工作家人並不知他行蹤去向，警方只好擴大調閱監視器，鎖定鍾男車輛出沒在台北市北投區，17日晚間將他約談到案。

鍾男接受警詢時坦承因覬覦對方財物，才會利用網路聊天室相約開房之際，趁隙下手偷竊對方錢包、高價手機，但他向警方抱怨，對方錢包根本只有900元，「不像他說的那麼多」，但鍾嫌偷竊行為屬實，警詢後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

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