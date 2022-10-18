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水溝驚現「高速流水屍」？夾腳拖男躺平滑下山…超扯影片曝光

記者閔文昱／綜合報導 

受東北季風和颱風外圍環流影響，北部和東半部近日出現綿綿不絕的降雨，尤其山區雨勢更為明顯，許多用來排水的水溝都出現強勁水流。有網友分享畫面，只見一名男子直挺挺地躺在水溝中，順著湍急水流一路往下游漂，本以為是發生什麼恐怖意外，但其實只是男子懶得走路，直接以「人體漂漂河」的方式下山，真相曝光笑翻不少網友。

一名網友近日在臉書社團PO出影片，當時一名身穿黑色上衣的男性友人淡定地躺在水流強勁的水溝中，並隨著水流不斷往下游漂，結果他不僅一點也不驚慌，反而還看似相當舒適愜意，荒謬一幕也讓原PO笑稱，「我朋友是瘋狗...原住民都超好笑！要下山但懶得走路，下大雨也沒人要載然後...」

▲網友分享友人瘋狂行徑，引發關注。（圖／yi_0815__授權提供）

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▲網友分享友人瘋狂行徑，引發關注。（圖／yi_0815__授權提供）

《ETtoday新聞雲》實際詢問PO文網友，他表示，當時攝影者該名友人在山上某部落走路，因雨勢太大不能滑手機，2人相當無聊，於是該友人就突然蹦出鬼點子，一邊叫朋友錄影，一邊躺進水溝中，打算用「漂流」的方式前進，沒想到還相當順利，接著就出現了影片中的畫面。

原PO透露，該名友人平時就是他們之中的開心果，經常會做一些意想不到的舉動來逗樂大家，「他的個性就是有朋友在旁邊，就一刻都安靜不下來，真的超瘋超嗨很好笑，就是因為這樣我們喜歡跟原住民相處。」

影片在網路上曝光後，隨即引發萬人討論，不少網友紛紛笑稱，「沒有公車有沒有公車的玩法」、「下次塞車要這樣才不會遲到！懂嗎」、「免費的滑水道？」、「別人的水溝都特別好玩」、「啊別人的下雨怎麼這麼好玩」、「超好笑，為什麼有免費漂漂河」、「這樣下山比拓海還快」。

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