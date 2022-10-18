▲2022羅浮溫泉季，泡溫泉登錄發票抽大獎。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市復興區的羅浮溫泉湯池將11月盛大開幕，喜迎週年之際，市府風景區管理處在本年度「羅浮溫泉季」隆重推出登錄發票抽大獎活動，獎項包含最新iPhone14、iPad、百貨/超市禮券等豐富大獎，更將有隱藏版幸運兒活動，得主將獨得4萬元獎金，邀請大家來享受療癒美人湯、遊賞泰雅原民文化。

發票登錄活動自2022年10月24日至2023年3月31日23：59止，活動期間內於羅浮溫泉消費單筆滿85元以上並取得統一發票，且於2023年4月16日23：59前線上登錄發票者，即可獲得抽獎機會！

此外更有臉書限定雙重活動等你來加一！第一重「羅浮最強狂粉站出來」，凡是姓名中任一字與「羅」、「浮」同音的朋友，只要在期限內上「北橫慢旅」臉書粉絲團登記，即可抽高級渡假酒店住宿券。第二重「我在羅浮你在哪裡」，於活動期間前往羅浮泡溫泉、拍照並於指定貼文上傳照片的朋友，即可抽Line點數卡900點。活動詳情請至「北橫慢旅」臉書粉絲團查詢。

羅浮溫泉湯池內建戶外6池大眾池，溫泉泉質為俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，其中一個SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，池區還有兒童遊戲池、賞景池，以及引流自小烏來溪流的冷水池等劃分，周邊還有小米園區、義興吊橋、水圳古道、小烏來天空步道等景點，非常適合一日遊行程。