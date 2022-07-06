夏戀嘉年華盛大登場！花蓮住宿抽大獎　特斯拉Gogoro帶回家

▲▼即日起至11月30日止，遊客只要到花蓮合法旅宿住宿，即有機會把Tesla汽車Gogoro機車帶回家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府在疫情衝擊期間，接連三年推動振興獎勵方案，縣長今年更重金加碼，推出「花蓮永續樂遊獎勵方案-特斯拉等你抽」，遊客只要到花蓮合法旅宿住宿，即有機會把Tesla汽車Gogoro機車帶回家！



觀光處長張志翔表示，為了促進遊客至花蓮旅遊，進而引動在花蓮的食、宿、遊、購、行消費，活絡花蓮觀光市場及經濟，即日起至11月30日止，無論是自由行或參加旅行團，民眾只要在活動期間，於花蓮合法旅宿住宿，並前往本活動任一指定旅遊點或活動，即可參加抽獎，將特斯拉及Gogoro電動機車等豐富獎品帶回家，詳細申請方式請見活動官網https://trip.hl.gov.tw/。





本次「特斯拉等你抽」方案，指定活動之一的「夏戀嘉年華」將從7月9日至13日，一連五天於花蓮東大門廣場熱鬧開唱，每天都有不同的主題，包含「嘻哈新勢力」、「全民瘋K歌」、「浪漫仲夏夜」、「搖擺金曲樂」、「原民好聲音」，有玖壹壹、動力火車、謝金燕、許富凱、婁峻碩、陳零九、邱鋒澤、戴愛玲、炎亞綸、Matzka、畢書盡、鼓鼓 呂思緯等30組超強卡司陣容接力登場，快來花蓮感受熱鬧並住宿抽大獎。



夏戀嘉年華除了主會場夜夜精彩的演唱活動，更舉辦「歡樂購消費滿額贈」，民眾只要到指定店家消費，憑當日單筆滿500元發票，即可至花蓮夏戀嘉年華會場服務台兌換花蓮好Q購物金100元，每日限量20組，購物金可至花蓮好Q特約店家使用折抵。

花蓮好Q特約店家請見活動官網https://howq.hl.gov.tw/