男大生夜衝陽明山遭罰18萬！出面喊冤：沒看到警察　攔檢畫面曝光

記者柯振中、邱中岳／台北報導

台北20歲的紀姓男大生15日與朋友騎車上陽明山泡湯，沒想到經過仰德大道時，閃了一下路人，事後卻收到18萬元的罰單，讓他氣得出面喊冤。不過，警方則說，當時路上有擺放三角椎、警示燈，警員也有穿著反光背心，3輛車直接繞過員警、衝過檢點，違規事實明確。

紀男15日與友人深夜相約到陽明山泡湯，途中經過仰德大道時，突然有「穿深色衣服的人」跑出來，但因為現場實在太黑，根本不知道是誰，於是繞過去，沒想到過了10多天，收到18萬元的罰單，令他難以接受。

紀男指出，不曉得員警是用什麼根據開出罰單，他們當時的時速只有40公里左右，如果真的想要逃酒測，應該不會騎那麼慢，還停下來等紅燈。

▲▼男大生喊冤，沒看到攔檢點，但監視器畫面曝光，可以明顯看到員警攔人。（圖／記者邱中岳翻攝）



不過，依照警方的密錄器畫面，進行攔檢時，路邊有擺放告示牌、三角椎，員警也有出聲，但3部機車經過時，完全沒有停下。而依據路口的監視器畫面，3名騎士經過時，員警也有往路上走、揮動手上的螢光指揮棒，攔停的動作相當明顯。

▲▼男大生被開罰喊冤，但依據警員的密錄器畫面，可以明顯看到有告示牌、三角椎。（圖／記者邱中岳翻攝）



對此，山仔后派出所所長方揚凱指出，警員在車輛進入視線範圍後，就有用大幅度手勢攔停，因此應該是沒有任何問題。

不過，警方原先開出的罰單是「拒絕停車接受酒測」，因此重罰18萬元，但當天執行的並非防制酒駕勤務，而是防止危險駕車勤務，引用的法條有錯誤，最高罰鍰應是1,800元。儘管如此，紀男仍決定繼續申訴，至於開罰是否合理，則待後續釐清。

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