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一起拼經濟！花蓮購物節7／15開跑 　消費滿百週週抽大獎

▲購物節特約商家持續招募中。（图／花蓮縣政府提供，下同）

購物節特約商家持續招募中。（图／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為振興在地經濟，花蓮縣政府推出「花蓮購物節」，活動將於7月15日開跑，只要在花蓮特約商店消費滿佰即可參加抽獎，天天買週週抽！本次購物節獎項豐富，包括熱門的家電用品及3C電子產品等大獎，活動為期12週，週週抽大獎，共有超過120個中獎機會！

花蓮購物節說明會活動，已於6月23日至7月6日招開共9個場次，除原定的北、中、南區場次（花蓮市、鳳林鎮、玉里鎮）之外，另外於新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉、富里鄉，共增開了6個場次的說明會。

▲購物節特約商家持續招募中。（图／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮購物節增開6場說明會，總計召開9場說明會。

花蓮是國人假期出遊首選熱門縣市，縣長徐榛蔚表示：去年花蓮縣政府配合五倍券，推出花蓮三大觀光振興方案及三大活動。今年為了振興在地店家，以花蓮在地縣民為獎勵對象，推出「在地消費U你購」購物節活動，造成廣大的迴響，謝謝許多商家與鄉民的支持。為迎接暑期觀光熱潮，此次再度規劃振興購物節活動，並將活動對象放寬給全國民眾，疫情逐漸趨緩，歡迎全台遊客，到花蓮安心旅遊拿好禮，期盼透過購物節振興各行各業，帶動經濟發展。

花蓮縣青年發展中心執行長明良臻表示，振興購物節將持續推動特約店家數位化，協助店家建立數位曝光管道，並將以無紙化方式進行，除再度邀請已加入的特約店家外，將擴大招商，讓本縣更多優質商家加入振興購物節活動，活絡觀光產業，消費購物拼經濟。

欲加入的店家，現在都還來的及，相關訊息可至官網或是加入購物節官方LINE@（ID:@HLGO），都會有團隊人員會協助店家加入。

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