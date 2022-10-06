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與登山女神約泡！正宮好友怒喊「170萬是老婆的錢」曝內幕：軟爛男

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾和陳姓富商人夫開房間，遭正宮提告求償2百萬元。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

記者施怡妏／綜合報導

「登山女神」曾格爾被爆出偷吃富商，甚至不顧防疫規定，偷偷外出泡湯約會，氣得正宮提起「侵害配偶權」，一名自稱是正宮好友的人指出，正宮認真賺錢，給先生無限財富自由度及無限人身自由，連170萬贊助都是老婆賺來的，「靠老婆出入高級社交圈的軟爛男，原配唯一的錯就是太相信自己的先生」。

該名自稱是正宮好友的網友在PTT發文，「不要再說什麼陳姓富商，他只是個靠老婆出入高級社交圈的軟爛男」，如果沒有老婆，男生就只是個無所事事的人，「連贊助小三的170萬也都是老婆賺來的錢，乍看之下的型男外貌都是用錢砸出來」。

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該名網友指出，男生用老婆的名號到處結交有錢人，曾格爾再利用男生拉贊助，「兩個人都不要臉到了極點」，曾格爾還對男生說「你回家要好好安撫你老婆，沖杯好喝的咖啡給她唷！」讓她傻眼直呼曾格爾「假好心」，並酸「靠修圖來營造網美形象，看來她登山之餘就是在學習修圖技巧，有圖有真相」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO貼出曾格爾未修圖的照片。（圖／翻攝自PTT）

該網友還透露，正宮認真賺錢，讓先生參加威士忌品酒會，吃好、用好，無限財富自由度及無限人身自由，「某次軟爛男在家宴請朋友，原配回家後看到家中只剩這個女生，其他人早已離開，這女的喝醉悠閒的躺在她家沙發上，她雖然覺得怪怪的，但對於先生的說詞不疑有他」，希望大家不要檢討受害者，正宮唯一的錯就是太相信自己的先生。

貼文一出，立刻掀起網友討論，「真的離婚唯一解，讓他沒錢錢」、「你如果是她朋友就勸她離婚吧，最錯的是她先生，女生誘惑也要男生有意思阿」、「唯一的錯就是把先生養太帥」、「有卦有推，聽起來是爛男」、「男人只要有錢，多數都會搞東搞西」、「老婆那麼強，換一個老公好了」。

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