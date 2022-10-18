獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

▲台大王昱與多個研究團隊發現中央山脈斷層存在證據，將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

記者許敏溶／台北報導

台東池上918發生規模6.8強震，各界都將矛頭指向中央山脈斷層系統，但在本次地震之前卻鮮少看到該斷層直接露出地表，台大地質系助理教授王昱與多個研究團隊，在918後進行田野調查發現地震斷層破裂露頭，分布範圍從花蓮春日至富里附近，長度約有30公里，王昱指出，這些露頭確定中央山脈斷層系統存在證據，將有助於瞭解活動斷層地下形貌與特性，對未來防災與地震災害評估可以更精確。

台東池上918發生規模6.8強震，後續餘震不斷，在本月11日更突然一次出現4個餘震，而根據氣象局統計，至今發佈在氣象局網站的餘震超過200個，規模3以下餘震則有好幾千個；另氣象局也將原本前震規模從6.4上修為6.6。

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▲中央山脈斷層造成地表破裂，學者認為將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

對於918規模6.8強震「元兇」，包括氣象局與學者專家，都將矛頭指向中央山脈斷層系統，長期研究花東地質構造的台大地質科學系教授陳文山就表示，這次地震原因是中央山脈斷層玉里段（玉里斷層）。

包括氣象局地震測報中心主任陳國昌就坦言，6.8主震震源是中央山脈斷層，但也提到，由於中央地調所還沒找到相關「中央山脈斷層」存在證據，所以沒有列為活動斷層。

不過，台大地質系助理教授王昱與學界多個研究團隊，在918後進行田野調查發現破裂露頭，王昱指出，這些露出地表的破裂帶，主要是沿著玉里斷層露出，和1951年的玉里斷層破裂位置極為相近，可以算是中央山脈斷層系統的一部份，範圍從花蓮玉里鎮以北到春日附近，往南到富里地區，長度約有30公里。

▲▼台大王昱與多個研究團隊發現中央山脈斷層存在證據，將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

王昱指出，從這次露頭分布、地表變形特性與斷層破裂分布位置來看，和中央山脈斷層系統有關係，也確定中央山脈斷層系統存在證據，將有助未來各界瞭解其地下形貌及未來防災。

對於確定中央山脈斷層系統存在，王昱認為，從活斷層研究角度來說，確定斷層存在以及位置，對以後地質調查有一定幫助，要做什麼調查也比較容易，從防災角度來說，可透過這次地震，瞭解中央山脈斷層系統在地下形貌與活動特性，對於地震災害評估可以計算的更精確，也是這次調查發現的關鍵之處。

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