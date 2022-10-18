　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

▲▼台大團隊發現中央山脈斷層存在證據，將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

▲台大王昱與多個研究團隊發現中央山脈斷層存在證據，將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

記者許敏溶／台北報導

台東池上918發生規模6.8強震，各界都將矛頭指向中央山脈斷層系統，但在本次地震之前卻鮮少看到該斷層直接露出地表，台大地質系助理教授王昱與多個研究團隊，在918後進行田野調查發現地震斷層破裂露頭，分布範圍從花蓮春日至富里附近，長度約有30公里，王昱指出，這些露頭確定中央山脈斷層系統存在證據，將有助於瞭解活動斷層地下形貌與特性，對未來防災與地震災害評估可以更精確。

台東池上918發生規模6.8強震，後續餘震不斷，在本月11日更突然一次出現4個餘震，而根據氣象局統計，至今發佈在氣象局網站的餘震超過200個，規模3以下餘震則有好幾千個；另氣象局也將原本前震規模從6.4上修為6.6。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台大團隊發現中央山脈斷層存在證據，將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

▲中央山脈斷層造成地表破裂，學者認為將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

▲▼台大團隊發現中央山脈斷層存在證據，將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

對於918規模6.8強震「元兇」，包括氣象局與學者專家，都將矛頭指向中央山脈斷層系統，長期研究花東地質構造的台大地質科學系教授陳文山就表示，這次地震原因是中央山脈斷層玉里段（玉里斷層）。

包括氣象局地震測報中心主任陳國昌就坦言，6.8主震震源是中央山脈斷層，但也提到，由於中央地調所還沒找到相關「中央山脈斷層」存在證據，所以沒有列為活動斷層。

不過，台大地質系助理教授王昱與學界多個研究團隊，在918後進行田野調查發現破裂露頭，王昱指出，這些露出地表的破裂帶，主要是沿著玉里斷層露出，和1951年的玉里斷層破裂位置極為相近，可以算是中央山脈斷層系統的一部份，範圍從花蓮玉里鎮以北到春日附近，往南到富里地區，長度約有30公里。

▲▼台大團隊發現中央山脈斷層存在證據，將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

▲▼台大王昱與多個研究團隊發現中央山脈斷層存在證據，將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

▲▼台大團隊發現中央山脈斷層存在證據，將有助瞭解地下形貌與災害評估。（圖／王昱提供)

王昱指出，從這次露頭分布、地表變形特性與斷層破裂分布位置來看，和中央山脈斷層系統有關係，也確定中央山脈斷層系統存在證據，將有助未來各界瞭解其地下形貌及未來防災。

對於確定中央山脈斷層系統存在，王昱認為，從活斷層研究角度來說，確定斷層存在以及位置，對以後地質調查有一定幫助，要做什麼調查也比較容易，從防災角度來說，可透過這次地震，瞭解中央山脈斷層系統在地下形貌與活動特性，對於地震災害評估可以計算的更精確，也是這次調查發現的關鍵之處。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
獨／發現918地震主因！　有照片佐證
快訊／新北環快嚴重車禍！6車撞一團　上班車流回堵
孫安佐爆交新女友「是13萬G奶直播主」！　網揪真實身份
藍鑽經理遭控劈腿「女下線」組小後宮　起底原是酒店少爺
快訊／苗栗火車站外牆「大面積掉落」！　招牌慘剩一個字
快訊／國1三重段「2車追撞」　紫爆回堵3公里
快訊／經典賽完整分組名單出爐　中華隊A組最後對手確定
黃義交墜樓！　友人驚訝推測「可能原因」：沒想到這麼極端

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今冷空氣最強！北台灣低溫下探1字頭　週末恐有新颱「可能路徑曝」

穿越時空訪蕉園　南大附小童驚呼香蕉祕辛多

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

8公路坍方中斷「搶通時間曝」　台鐵平溪線路基下陷「全天停駛」

國三兒借路人1000元　在還錢地點站半小時失望了！媽1招讓眾人讚爆

沒有星巴克的國家！　短髮妹來台朝聖被嚇傻

捷運上抬頭有個肚子！他苦惱「怎判斷孕婦或肥肉」　醫解答

快訊／台鐵「地基下陷1.5公尺」　平溪線全面停駛

這4件事「早上做了會衰」！忘記帶錢包也中　專家：別不信

BA.5要被取代了？3大新變異株入侵　BF.7症狀曝光

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

今冷空氣最強！北台灣低溫下探1字頭　週末恐有新颱「可能路徑曝」

穿越時空訪蕉園　南大附小童驚呼香蕉祕辛多

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

8公路坍方中斷「搶通時間曝」　台鐵平溪線路基下陷「全天停駛」

國三兒借路人1000元　在還錢地點站半小時失望了！媽1招讓眾人讚爆

沒有星巴克的國家！　短髮妹來台朝聖被嚇傻

捷運上抬頭有個肚子！他苦惱「怎判斷孕婦或肥肉」　醫解答

快訊／台鐵「地基下陷1.5公尺」　平溪線全面停駛

這4件事「早上做了會衰」！忘記帶錢包也中　專家：別不信

BA.5要被取代了？3大新變異株入侵　BF.7症狀曝光

2022羅浮溫泉季　泡溫泉登錄發票抽大獎

費時4個月！桃園市圖新總館即將啟用　70萬冊圖書搬家　

陳意涵確診！導演尪親自下廚「菜色媲美月子餐」　再砸3萬實現妻夢想

男迷路找不到機車　潮州警貼心1招立馬解除民眾困擾

Sandy懷孕5月「辣穿露肚裝」！網驚問肚子在哪？　熊熊：完全看不出

快訊／新北環快「6車撞一團」！2人受傷　上班車流嚴重回堵

今冷空氣最強！北台灣低溫下探1字頭　週末恐有新颱「可能路徑曝」

台積電上漲9.5元至406.5！　台股上漲逾170點站上13100

穿越時空訪蕉園　南大附小童驚呼香蕉祕辛多

男男約砲旅館洗香香　他偷錢包+iPhone開溜...被逮竟嫌錢太少

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

生活熱門新聞

「WHY AND 1/2」明年結束營業

他斷10年友誼　被當情緒垃圾桶

百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

免9千租金！房東只有1要求還給錢

今晨16.5℃！恐又有新颱生成變天時間曝

男友常忘帶手機！閨蜜：一定有鬼...她搜包包傻了

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

水溝驚現高速流水屍？夾腳拖男躺平滑下山

才被必比登推薦！台南30年「康樂街牛肉湯」傳頂讓

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5出爐

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

BA.5要被取代了？3大新變異株入侵　症狀曝光

快訊／台鐵「地基下陷1.5公尺」　平溪線全面停駛

更多熱門

相關新聞

今晨16.5℃！恐又有新颱生成變天時間曝

今晨16.5℃！恐又有新颱生成變天時間曝

中央氣象局觀測，今天（18日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的16.5度。氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一熱帶擾動有發展成颱的機率，是否會產生「共伴效應」，還得再觀察。民間氣象愛好則表示，劇本複製貼上！尼莎颱風才剛走，但模式顯示菲律賓東方海面又有低壓92W活動發展，預計本周後期往西靠近巴士海峽附近。

明天清晨迎「入秋最低溫」！北台灣下探1字頭　本週放晴2天時間曝

明天清晨迎「入秋最低溫」！北台灣下探1字頭　本週放晴2天時間曝

雨區擴大！9縣市豪雨特報　暴雨狂灌北市破1700毫米

雨區擴大！9縣市豪雨特報　暴雨狂灌北市破1700毫米

下班注意！雨彈續炸7縣市　超大豪雨彈狂轟北市「紫爆」

下班注意！雨彈續炸7縣市　超大豪雨彈狂轟北市「紫爆」

超大豪雨狂炸北市山區「紫爆」　7縣市豪大雨特報　

超大豪雨狂炸北市山區「紫爆」　7縣市豪大雨特報　

關鍵字：

918強震台大氣象局陳國昌王昱

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

「WHY AND 1/2」明年結束營業

劉雨柔首鬆口離婚主因！　

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！

「IKEA用3年就分解」他改換系統櫃震驚了　網逆風挺

黃義交墜樓！　友人推測「可能原因」：沒想到這麼極端

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

快訊／簡廷芮生了！「產後超仙模樣」曝光

他斷10年友誼　被當情緒垃圾桶

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面