今晨16.5℃！劇本複製貼上　恐又有新颱變天時間曝

▲今晨5時各地低溫。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（18日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的16.5度。氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一熱帶擾動有發展成颱的機率，是否會產生「共伴效應」，還得再觀察。民間氣象愛好則表示，劇本複製貼上！尼莎颱風才剛走，但模式顯示菲律賓東方海面又有低壓92W活動發展，預計本周後期往西靠近巴士海峽附近。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三降雨逐漸趨緩，桃園以北、宜蘭、花蓮仍有局部降雨，其中基隆北海岸、宜蘭和大台北山區可能有較大雨勢。

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▲▼今水氣趨緩許多。（圖／氣象局）



陳伊秀提到，今天北部清晨低溫約19度，中南部、花東21、22度；白天高溫部分，北部19-23度，中南部28-30度，花東24-26度；而預估周三清晨的低溫，和今天差不多。

陳伊秀說，周四東北季風減弱，各地多雲到晴，基隆、宜蘭、花蓮有零星降雨，中南部山區午後有零星降雨；周六起另一波東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，中南部多雲到晴，山區午後有零星降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



至於近期是否可能還有颱風發展，陳伊秀分析，美軍模式在周日、下周一有做出一些訊號，而歐洲模式的訊號較弱，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄分析，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周一有熱帶擾動已通過呂宋島，進入南海，有發展成颱的機率，水氣增多，北部、東半部轉為有雨的天氣，是否會產生共伴效應？若有會是多大？都還得再觀察，因為各國模式模擬有很大差異，隱含有較大的不確定性。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書則提到，劇本複製貼上！尼莎颱風才剛走，但模式顯示，菲律賓東方海面又有低壓92W活動發展，預計本周後期往西靠近巴士海峽附近；雖然目前預測看起來，直接來台機率不高，但剛走的尼莎已經示範過，這季節的颱風不必親自進來、不用很強大，一樣能帶來很可觀的風雨，而92W有機會重複類似劇本，周末有活動的朋友多多注意囉。

▼台灣颱風論壇提醒，92W有機會重複尼莎颱風類似劇本。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

