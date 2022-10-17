快訊／雨區擴大！9縣市豪雨特報　暴雨狂灌北市破1700毫米

▲9縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流加上東北季風增強，部分地區今(10/17)出現劇烈降雨，氣象局傍晚擴大針對9縣市發布大雨特報。此外，北市擎天崗連3日累積雨量已灌破1700毫米。

天氣職人吳聖宇表示，雨量驚人，由15日0時起到17日下午16時40分為止，陽明山擎天崗突破1700毫米，一枝獨秀，宜蘭大同鄉樂水分校達到1118毫米，芃芃也來到985毫米，逼近1000大關，北部、東北部一堆測站在700-900毫米之間，幸好晚間之後雨勢會越來越緩和了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局今下午17時15分發布豪雨特報，氣象局表示，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨；今日臺北市山區有超大豪雨，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率。

基隆北海岸、宜蘭縣平地、新北市（汐止）及新北市山區有局部大雨或豪雨，大臺北、花蓮、臺東地區、恆春半島及桃園、新竹、屏東山區有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨：臺北市山區

大豪雨：宜蘭縣山區

豪雨：基隆北海岸、新北市、宜蘭縣

大雨：臺北市、桃園市山區、新竹縣山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！