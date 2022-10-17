明天清晨迎「入秋最低溫」！北台灣下探1字頭　本週放晴2天時間曝

▲劇烈雨勢將於今晚過後減緩。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

劇烈降雨終於要趨緩了，明天起恢復正常東北季風天氣，桃園以北、東北部和東部有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區和東北部有較大雨勢，不過東北季風將帶來涼意，氣象局表示，明天清晨將是溫度最低點，北台灣下探19度，恐是今年入秋以來最低溫。此外，週四和週五則是本週天氣最好的2天，有機會看到太陽。

氣象局預報員趙竑表示，未來一週天氣分三階段，明、後天(10/18~10/19)受東北季風影響，天氣有涼意，迎風面有降雨，桃園以北、東北部、東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部仍有較大雨勢發生，東南部有零星短暫雨，中南部山區午後有有零星短暫陣雨。另今明兩天也要留意9到12級強陣風。

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趙竑指出，週四(10/20)過後，東北季風減弱，清晨有涼意，白天氣溫回升，週四、週五(10/20~10/21)各地多雲到晴，基隆北海岸、東北部、東半部有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，「週四和週五是本週天氣最好的2天。」

▲未來一週天氣三階段變化。（圖／氣象局）

週六(10/22)過後，又有下一波東北季風影響，趙竑表示，雨勢將會擴大，週末北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度部分，趙竑表示，今天開始東北季風增強，溫度慢慢下降，「明天(10/18)清晨是溫度最低點，北台灣高低溫差不多，都在19度到20度，可能是今年入秋以來最低溫」，其他地方低溫為21度到22度，白天可以到25度到27度；週四過後溫度回升，低溫回升到22度到23度。

至於是否還有颱風發展，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但滿鬆散的，結構也不好，跟尼莎颱風比較，環流比較小，位置往南邊機率高，對台灣影響仍待觀察，即便發展起來應該也不大。

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