「不移車怪誰？」百齡橋下50輛↑汽車慘泡水　網曬3大鐵證：有通知

▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區））

記者曾筠淇／綜合報導

受到颱風「尼莎」與東北季風共伴效應影響，昨（16）日多地傳出災情，其中台北市士林區百齡橋下的停車場更變成「大型泡水場」，不少車主看了相當崩潰。不過，在一片謾罵聲中，就有網友貼出相關新聞、簡訊等，透露北市早已提前通知「只進不出」、要車主趕緊移車，且里長也有廣播提醒。

昨（16）日有網友在臉書社團「我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區）」貼出照片，表示「百齡橋下，淹大水了！」從畫面可見，停車場就像「一片汪洋」，已看不見路面，有至少50輛車泡在雨水裡，深度更達半台車身。

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這樣的畫面引來不少網友直呼，「我也淹了，沒通知也沒開放紅黃線停車，泡水還被笑」、「阿北，初四了」、「車被淹也是SOP啦」、「要怪，就怪颱風」、「應該問一下柯市長，台北市在淹大水了還四處去站台拉票！真是無言」。

不過，隨即也有一票網友回應，「早上8、9點就通知水門只出不進還有開放紅黃線停車，不移車崩潰也是自找的」、「停河堤本來就要看公告...這不看好公告要怪誰？各個縣市都一樣」、「停在河邊，本來就應該要自己有警覺心，而且政府也發移車通知，等著人家幫你移車嗎」。

此外，也有網友在PTT貼出相關新聞、簡訊截圖等，表示「一早就發新聞了，自己不關心，要怪誰呢」、「有通知喔！有新聞稿，現場里長也有廣播」、「明明就有通知紅黃線可以停，而且里長也廣播快移車跟紅黃線可以停」、「新聞稿有發，就市民問題，沒看到你家的事」、「昨晚就收到簡訊通知了好嗎」、「還有簡訊通知」、「早上8點就在講了，不移車怪誰」、「市政府LINE早上也有公告，不知道在吵什麼」。

網友是早上9時許收到簡訊，上頭寫著「本市疏散門於10月16日8時實施只出不進管制，開放全市8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，全市路邊停車格停止收費；另預報淡水河中午將達警戒水位，請沿線堤外停車場車輛提早駛離。〈台北市交通局〉」。

▲百齡橋下現況。（圖／記者黃宥寧攝）

還有另則簡訊寫道，「本市將於10月16日11時起，開始關閉淡水河沿線包含敦煌、國順、大稻埕、玉泉、延平、貴陽、桂林、華江及華翠的疏散門，請車主盡速將車輛駛離河川區，以免遭受裁罰。疏散門啟閉資訊可查北市河濱疏散門啟閉。〈台北市交通局〉」。

下午近4時的簡訊寫道，「目前基隆河水位迅速上漲，水利處已即刻啟動基隆河沿線疏散門關閉，請停留車輛人員儘速離開河川區域。〈台北市交通局〉」、「本市將於10月16日16時開始關閉基隆河、新店溪、景美溪沿線疏散門，請車主盡速將車輛駛離河川區，以免遭受裁罰。〈台北市交通局〉」。

本站昨（16）日早上7時許報導《上游水庫洩洪！北市今上午8時「水門只出不進」 開放紅黃線停車》。事實上，北市水利處16日上午8時執行全市疏散門「只進不出」管制措施，請在河濱公園活動人員車輛務必注意相關訊息並減少活動，已停放於河川區內的車輛應趕緊駛離移至堤內；北市交通局也表示，16日上午8時起開放紅黃線停車。

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