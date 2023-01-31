搓揉女病患乳頭剛判刑　淫醫又爆無照看診…還藏大批黑心中藥粉

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一名吳姓男子在大陸取得中醫大學學位，但畢業返台後卻未取得醫師資格，但仍開診所無照行醫，期間還對女病患摸乳猥褻，被依妨害性自主判刑6月，無照部分依違反醫師法判刑6月，再開罰30萬元。但他仍偷偷行醫，再次警方破獲，同時還查扣大批不明中藥粉，依法送辦。

▲警方進入吳姓密醫住處搜索。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，36歲吳姓男子在大陸取得中醫大學學位，返台後卻未通過國家高等考試，取得合法醫師執照，卻直接開設診所當起密醫；2018年起，在自己五股區住家以傳統整復之名，做身體觸診、把脈及開立藥物等醫療行為，每次300至1000元醫療費用。

▼警方起獲不明中藥粉。（圖／記者陳以昇翻攝）

2020年11月間，一名女子與丈夫及3小孩上門看婦科病症，吳男以要觸診衣服、內衣會影響為由，要求女子裸上身，但卻觸壓女子乳房，還用手指戳揉乳頭，事後女子的女兒看到，返回車上時向爸爸說「為什麼他摸媽媽的胸部」，丈夫才驚覺有異，事後對吳男提告，新北地院依妨害性自主判他6個月有期徒刑，另無照行醫違反醫師法，判6個月並開罰30萬元。

吳男判刑易科罰金後仍無照行醫，2023年1月間，警方再度接獲檢舉，在新北檢察署指揮偵辦下，到吳男住家搜索，查扣大量中藥粉及醫療用品，依違反醫師法移送新北地檢署偵辦。警方呼籲民眾切勿聽信不具醫師資格之人員說法或治療，以免產生併發症，反而得不償失；辨識合格醫療機構有「二要」，一是場所要懸掛開業執照；二是醫事人員要配戴醫師、護理師執業執照，若有疑慮，民眾也可以到衛生福利部網站，查詢是否為合格醫療機構。