英空降師「紅惡魔」出意外！跳傘繩索高空纏繞　中士3500英呎墜亡

▲英國陸軍中士沃爾頓。（圖／翻攝自Facebook／Red Devils Army Parachute Display Team）



記者張方瑀／綜合報導

英國陸軍第一空降師「紅惡魔」日前在訓練時發生意外，一名中士在跳傘時，繩索不慎和隊友的繩索纏繞在一起，導致傘體塌陷，在高速旋轉下緊急迫降墜落地面，緊急送醫後仍宣告不治。

根據《每日郵報》報導，英國陸軍中士沃爾頓（Dean Walton）隸屬第一空降師，他14日在西班牙進行跳傘訓練，結果當他從1.5萬英呎（約4572公尺）高空跳下，到達3500英呎的高度時，降落傘的繩索竟和隊友的纏繞在一起，導致傘體塌陷，嚴重旋轉後高速下墜，儘管地面人員進行了緊急醫療救治，但他送醫後仍宣告身亡。

當時和沃爾頓繩索纏繞在一起是39歲的普賈（Nimsdai Purja），他回憶起當時的狀況表示，「我們在1.5萬英呎高空從飛機跳下，接著到了3500英呎（約1066公尺）的時候，我們的傘都處於可以良好張開的情況下，沃爾頓突然向我靠近，大約在我後上方45度的位置。」

普賈接著說，「這必須透過煞車來保持位置，但他（沃爾頓）的傘頂坍塌了，他整個人被甩出，最後我們倆的繩索纏繞在一起，導致我們都陷入嚴重的旋轉，這加深了我們摔落的機率，所以我別無選擇，只能剪斷我的儲備用傘，最後沃爾頓的傘又重新張開，但下降速度更快，他落下後受了重傷，我試著搶救，但他傷勢實在太重了。」

英國陸軍第一空降師又被稱作「紅惡魔」（Red Devils），每年至少在英國或國際場合進行超過60場公演。資歷超過17年的沃爾頓也擔任過教練，普賈悲痛表示，「失去沃爾頓讓我傷痛欲絕，他才華洋溢且非常熱愛自己的工作。」軍方也在聲明中表達哀悼。

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