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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

豪雨釀災柯文哲還去中部輔選　陳時中酸：一般來說會以災情為重

▲▼陳時中今天上午出席台灣植牙聯盟醫學會第二屆第二次會員代表大會暨專科醫師代表大會活動後受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲台北市長參選人陳時中。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者呂晏慈／台北報導

受到颱風尼莎影響，全台多個縣市降豪雨，包括台北市、宜蘭縣等縣市都陸續傳出災情，不過，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲仍持續輔選行程，引發討論。對此，民進黨台北市長參選人陳時中16日下午受訪說，「可能他已經排好行程了吧」，不過一般來說大家都會撇開其他事，以災情控制為最重要的事情。

▲▼陽明山部分道路、步道傳出坍方、土石流。（圖／翻攝臉書「陽明山國家公園」）

▲陽明山部分道路及步道傳出坍方災情。（圖／翻攝臉書「陽明山國家公園」）

行政院長蘇貞昌今天下午取消行程，趕赴中央災害應變中心視察前受訪說，天有不測風雲，雖然沒有發布陸上警報，但是風雨蠻大，尤其是雨勢，希望每位首長能夠認識到，人民的生命財產比選舉的輸贏重要，能夠堅守崗位，督導一切，讓災害減到最小。

另對於是否認為柯文哲應該在台北坐鎮，不應該去中部輔選，陳時中今天下午受訪時幫柯文哲緩頰說，「可能他已經排好行程了吧」，不過一般來說，以前在中央遇到有災情的時候，大家都撇開其他事務，以災情的控制為最重要的事情。

媒體也詢問，陳時中自己是否有關心台北市的災情？陳說，陽明山有一些土石流，他已經跟在地里長通電話了解一下情況，對方回覆昨天清到半夜，今天再把相關潛勢區向相關單位報告，也提醒居民要注意。

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