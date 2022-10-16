豪雨釀災柯文哲還去中部輔選　陳時中酸：一般來說會以災情為重

▲台北市長參選人陳時中。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者呂晏慈／台北報導

受到颱風尼莎影響，全台多個縣市降豪雨，包括台北市、宜蘭縣等縣市都陸續傳出災情，不過，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲仍持續輔選行程，引發討論。對此，民進黨台北市長參選人陳時中16日下午受訪說，「可能他已經排好行程了吧」，不過一般來說大家都會撇開其他事，以災情控制為最重要的事情。

▲陽明山部分道路及步道傳出坍方災情。（圖／翻攝臉書「陽明山國家公園」）

行政院長蘇貞昌今天下午取消行程，趕赴中央災害應變中心視察前受訪說，天有不測風雲，雖然沒有發布陸上警報，但是風雨蠻大，尤其是雨勢，希望每位首長能夠認識到，人民的生命財產比選舉的輸贏重要，能夠堅守崗位，督導一切，讓災害減到最小。

另對於是否認為柯文哲應該在台北坐鎮，不應該去中部輔選，陳時中今天下午受訪時幫柯文哲緩頰說，「可能他已經排好行程了吧」，不過一般來說，以前在中央遇到有災情的時候，大家都撇開其他事務，以災情的控制為最重要的事情。

媒體也詢問，陳時中自己是否有關心台北市的災情？陳說，陽明山有一些土石流，他已經跟在地里長通電話了解一下情況，對方回覆昨天清到半夜，今天再把相關潛勢區向相關單位報告，也提醒居民要注意。