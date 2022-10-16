蘇貞昌：習近平該注意北京抗議布條　不要老是想著對付台灣

▲蘇貞昌赴中央災害應變中心視察。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中國共產黨第二十次全國代表大會16日今早召開，中共中央總書記習近平發表了政治報告。對此，行政院長蘇貞昌16日表示，沒有所謂講究武力者能獨霸天下的，中國始終把武力掛在嘴上，然而台灣的自由民主是被世界肯定，中國國家主席習近平應該注意到北京的狼煙和抗議布條，不要老是想著要以武力對付台灣。

蘇貞昌今天下午視察中央災害應變中心視察前接受媒體聯訪，媒體關注，習近平並未承諾放棄使用武力，還說解決台灣問題是中國人自己的事？蘇貞昌說，全世界的普世價值已經是尊重彼此、包容多元，並且一定要和平溝通，從來沒有講究武力者能夠獨霸天下的，例如俄羅斯侵略烏克蘭，發展成烏克蘭青年外逃、烏克蘭的難民哭泣。

蘇貞昌強調，武力是最不好的，中國始終把武力掛在嘴上、放在心中要對付台灣，台灣的自由民主一直是被世界肯定，各方評比都是亞洲第一，總統蔡英文領導台灣是主權獨立的國家，一再被世界肯認，習近平應該注意到北京橋上的狼煙和抗議的布條，而不是老是想著要以武力對付台灣，台灣是由台灣人自己當家作主，前途是台灣人自己決定。

此外，總統府發言人張惇涵表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展；中華民國是主權獨立的國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，我們堅定拒絕「一國兩制」，台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識。

張惇涵表示，誠如蔡英文所強調的，在理性、平等及相互尊重之下，台灣也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法，維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。