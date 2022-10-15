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新北市議員陳科名成立競選總部拚連任　林佳龍到場力挺

▲▼ 新北市議員陳科名拚連任．今日成立競選總部，林佳龍到場力挺。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 新北市議員陳科名拚連任．今日成立競選總部，林佳龍到場力挺。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

選戰倒數42天，今(15)日新北市議員陳科名舉辦聯合競選總部成立大會，現場超過千名鄉親到場支持，新北市長候選人林佳龍、基隆市長林右昌、立法委員陳亭妃等人聯合站台造勢，陳科名表示，他從政 20 年來一貫的「不怯戰、不逃避、不落跑」的態度，並細數新莊每個建設未來的改變。

陳科名表示，秉持著從政 20 年來一貫的「不怯戰、不逃避、不落跑」的態度，繼續來為我們新莊市民打拼，用最本土的力量，持續推動地方的建設，給鄉親更好的生活。

陳科名提起，過去4年，他對市政的監督與推動沒有怠惰，整個新莊的特色與發展都在考量與規劃，如：交通建設上積極推動板泰輕軌的計畫延伸至輔大站轉乘銜接南新莊、西盛地區及整個塭仔圳重劃區，為新莊帶來人潮商機，大幅提升南新莊的生活機，地方上的特色、文化持續衝擊在地人的生活。

如今，新莊老街沒落後，大家都感到惋惜，他向市府提供很多地方上的建議，要讓新莊廟街風華再現．如果侯市府這些年做不出任何改變，那換佳龍跟科名一起來，讓有豐富市政經驗及交通建設方面最專業的佳龍市長一同攜手合作，打造不一樣的新莊藍圖。

陳科名強調，頭前運動公園綠地要改建消防防災體驗館一事，科名過去在議會的質詢上不斷的跟侯市長呼籲，地方上不管有任何的建設或政策都一定要跟里長與里民說清楚講明白，也強調不尊重民意是很嚴重的事情。

陳科名表示，科名從佳龍市長宣布競選時，不僅第一時間公開力挺林佳龍參選新北市長，也是新莊區第一位懸掛上自己與林佳龍的合體看板，陳科名堅信若新北市要贏，就要從新莊先贏，合掛上看板的口號也是「佳龍+科名・新莊一定贏」，這次翻轉新北，讓最專業及最努力的市民公僕，帶領新北市邁向更好的明天。

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