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總統蔡英文：台灣經濟世界肯定　人均GDP可能超越日韓

▲▼蔡英文總統。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲蔡英文總統。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

中央社

總統蔡英文昨天表示，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫成果及經濟逆勢成長獲世界肯定，人均GDP可能超過日本與南韓，成為東亞第一。

國際貨幣基金（IMF）近來估算，台灣今年人均GDP將由3萬3140美元（約新台幣105.6萬元）成長到3萬5510美元（約新台幣113.2萬元），首次超越日本，也是2003年以來首次超過韓國，成為東亞第一。

蔡總統晚間出席民進黨新北市長參選人林佳龍於新北新店區舉辦的新店競選總部成立大會時說，她選過新北市長，對新北有特別感情。她近幾週都到新北，有時間就幫忙助講，林佳龍是新北市長最好人選，氣勢愈來愈強，聲勢看漲。

蔡總統表示，開放國門是大家期待的事，近3年疫情終於走到這一步，讓大家自由旅行，最重要是要謝謝大家團結防疫、守住台灣，才能恢復正常生活；除防疫成果，高科技領域也受世界肯定，去年經濟成長率6.57％，今年會持續成長。

至於通貨膨脹議題，蔡總統說，政府儘量照顧大家並減輕負擔，經濟成果要用於照顧人民，明年中央政府總預算是有史以來最高，可投資經濟及基礎建設，最重要是讓社會福利做得更好，社福預算達新台幣7000億元，照顧所有台灣人；如果林佳龍當選，福利會更好。

林佳龍下午到新店建國黃昏市場掃街拜票，獲攤商及民眾歡迎，晚間出席新店競總成立大會，許多民眾高喊「凍蒜」，場面熱烈。

林佳龍表示，台灣防疫成功，國門開放、邊境鬆綁，要讓觀光及經濟復甦，他要讓新店碧潭成為國際觀光亮點。安坑輕軌今年底通車，他也會推動興建深坑輕軌，新北要有新市長才有新未來。

他說，新北和台北市要成為雙子星城市，更是推動首都圈最大引擎，新店將規劃成為首都圈智慧產業試辦地區，目前盤點新店有44公頃可都市計畫更新，新北大翻新，新店是閃亮明星。

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