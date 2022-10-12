　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍批市府不中立　新北：「成天潑髒水」豈有不擋的道理？

▲▼侯友宜競選總部10日正式成立。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜競選總部10日正式成立。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨立法院黨團今（12）日召開記者會質疑新北市長侯友宜把市政小編當自己競選總部的小編，逼迫基層公務員當競選打手，陷公務人員於不義。新北市府副發言人羅婉庭回應，豈有成天被潑髒水卻不擋的道理？林佳龍「看到黑影就開槍」，抹黑十多年來競競業業、深耕地方的侯友宜與市府團隊，把新北市民當跳板的行徑，才是令人瞠目結舌。

侯友宜今日前往湧蓮寺觀音佛祖出家紀念日法會參拜祈福時，有媒體問到此事，侯友宜回應，其實這4年來，新北市政府跟市民推動市政，有目共睹，對不實的扭曲誤解，各局處基於職責理當說明清楚。

羅婉庭指出，林佳龍將為新北市府「超譯」為競選總部，該參選人為了創造自身的選舉紅利「看到黑影就開槍」，抹黑十多年來競競業業、深耕地方的侯友宜與市府團隊，把新北市民當跳板的行徑，才是令人瞠目結舌。

羅婉庭表示，堂堂一位市長候選人，每每出場不是背錯地名就是自打臉，參選至今提不出讓市民看見具執行性的具體政見，高喊「大翻新、大順暢」空洞口號，不知所云、曲解事實的記者會倒是一場接一場。

羅婉庭強調，這四年來，市府團隊和市民共同努力推動的市政，有目共睹，如果遇到不實的誤解以及扭曲，局處本於職責理當為市政辯護，按照林佳龍的神邏輯，難不成認為局處必須坐視不理，任憑假消息肆虐？

羅婉庭諷刺，林佳龍團隊以為撿到槍，仔細一看才發現是迴力鏢，請林佳龍團隊也去翻一下桃園市政府、高雄市政府為市政辯護的新聞稿，是否符合您的標準？

羅婉庭諷刺「被林佳龍團隊誣指濫用行政資源，傷害不大但侮辱性極強。」希望林佳龍團隊懸崖勒馬、回頭是岸，趕緊回去研擬實質可行的市政建設政策再來，還給市民選賢與能的機會，打一場光明磊落的民主選舉，不要又來施壓公務人員，意圖使人噤聲。

羅婉庭表示，過去這段時間，侯友宜市長多次喊話，台灣沒有繼續內耗分裂的本錢，更不該失去那份單純、信賴與團結，身為社會的一份子，任何人都有責任拿出為國奉獻的熱情，為台灣找回善良與純樸。

最後，羅婉庭補充，先預言林佳龍團隊稍後又要發新聞稿稱新北市府公務員被當打手。對此，羅也預先回應，市府一向秉持行政中立、為地方建設奉獻心力且捍衛市政成果，盼候選人認真一點、勤走基層，勿再抹煞公務員的努力。
 

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
李燕突拋震撼彈「不會回去拍戲」　直播吐真心話
21歲女大生學校暈倒猝死！　單親爸趴冰櫃崩潰
快訊／0+7明上路！　自主防疫期間「探病4例外」一次看
快訊／「韓流」到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快20日同台
快訊／三級警告持續936天　旅遊建議明起調降至「二級」
快訊／1歲男童家中死亡！　前一天因感冒就醫
快訊／今+52338本土！創這波疫情次高　增37死
海盜船斷2半「90度垂直插地」！　金屬片重砸遊客頭
66歲阿北「4天沒出門」！　房東看監視器心酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭酸抗中保台為吃香喝辣　她反擊：柯文哲花4萬公帑宴請陸企高層

謝國樑澄清金星案未涉洗錢　蔡適應批避重就輕：怎麼不跟檢調說？

蔡培慧：依台大標準許淑華就是抄襲　對逢甲結論「百思不解」

快訊／「韓流」吹到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快有望20日同框

陳時中站路口拜票犯「這三大」禁忌　媒體人：政二代幕僚玩死老闆

國慶講「一個兩區」挨批　馬辦反擊：綠民代詆毀國格

鄭運鵬上會期立院零提案+四度缺席　張善政送一句話

蔣萬安提「深蹲換乘」　苗博雅笑批：不就和韓國瑜愛情摩天輪一樣？

柯文哲挨批「對不起台北市民」　黃珊珊嗆：花敬群變陳時中總幹事

籲對手陣營勿踐踏學術專業　許淑華：再損個人和逢甲名譽將提告

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

遭酸抗中保台為吃香喝辣　她反擊：柯文哲花4萬公帑宴請陸企高層

謝國樑澄清金星案未涉洗錢　蔡適應批避重就輕：怎麼不跟檢調說？

蔡培慧：依台大標準許淑華就是抄襲　對逢甲結論「百思不解」

快訊／「韓流」吹到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快有望20日同框

陳時中站路口拜票犯「這三大」禁忌　媒體人：政二代幕僚玩死老闆

國慶講「一個兩區」挨批　馬辦反擊：綠民代詆毀國格

鄭運鵬上會期立院零提案+四度缺席　張善政送一句話

蔣萬安提「深蹲換乘」　苗博雅笑批：不就和韓國瑜愛情摩天輪一樣？

柯文哲挨批「對不起台北市民」　黃珊珊嗆：花敬群變陳時中總幹事

籲對手陣營勿踐踏學術專業　許淑華：再損個人和逢甲名譽將提告

經長王美花應邀美智庫演講　半導體三大產業籌組台美夢幻隊

台東縣環教中心「二手玻璃瓶的循環經濟」講座　即日開放報名

林口「福林幼兒園」無奈停辦　3億求售610坪校地

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

林韋君穿比基尼做高階瑜珈！「師級練法」網看傻：肋骨被撐開長這樣

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

做愛這體位最棒！研究曝：男生可消耗211卡　難度超級高

莽女4度闖火鍋店「叫主管出來」　激動原因曝！討不成公道反賠錢

BMW夢幻車牌來了！20付號牌3千元起搶標　10／31起限時3天　

疫情連3降「是好徵兆」　莊人祥：估明天確診數會再降低

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

政治熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

快訊／兵役延長「4個月要補當兵？」　邱國正未否認：不用擔憂

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

即／許淑華遭爆論文抄襲案　逢甲大學調查結果出爐

國慶收視蔡英文演說居冠　日本「橘色惡魔」網路封王橫掃百萬觀看

軍事訓練役的年次役男別擔心　邱國正：不管怎麼改「一樣4個月」

蔡英文宣示打假訊息　柯文哲一句話酸爆

行政院員工陳屍五股越堤道　行政院：全力協助家屬處理後事

自衛反擊第一擊後就開戰？　邱國正：對！就接招了

韓國瑜昔成禁忌今又刮旋風　媒體人曝一關鍵

2024總統大選有機會？　媒體人：侯友宜將靠「這4個字」成功翻轉

蘇貞昌也「撩妹」？　幕後功臣是他們

更多熱門

相關新聞

大巨蛋明年6月試營運？黃珊珊這樣說

大巨蛋明年6月試營運？黃珊珊這樣說

台北市體育局長李再立11日出席中華棒協U23世界盃開賽記者會透露，台北大巨蛋按時程順利來算，最快2023年6月可以開始試營運。無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，只要內政部不卡一年半的時間，現在已經可以營運。

新北捷運工程局狂發稿批林佳龍政策　林競辦批：嚴重違反行政中立

新北捷運工程局狂發稿批林佳龍政策　林競辦批：嚴重違反行政中立

陳拜票太吵挨罵　黃：盡量不擾民

陳拜票太吵挨罵　黃：盡量不擾民

韓國瑜復出反幫催票　陳其邁回應了

韓國瑜復出反幫催票　陳其邁回應了

藍營批違反7+7防疫規定！鄭運鵬：有落實防疫

藍營批違反7+7防疫規定！鄭運鵬：有落實防疫

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市長侯友宜林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面