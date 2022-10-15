台南食農教育結合在地農產實作　黃偉哲大讚十分趣味

▲台南市麻豆區農會辦理食農教育活動,在麻豆區5012柚意思生態果園舉辦,市長黃偉哲積極宣導低碳食物里程概念,落實「食當季,吃在地」食農教育方針,以增加在地農產品銷售量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區農會辦理食農教育活動,14日在麻豆區5012柚意思生態果園舉辦,市長黃偉哲說,食農教育法在2022年5月公告實施,然台南市深耕食農教育活動已有數年之久,未來將結合中央政策,擴大辦理食農教育相關活動,並積極宣導低碳食物里程概念,落實「食當季,吃在地」食農教育方針,以增加在地農產品銷售量。

農業局長李建裕表示,麻豆區文旦種植歷史悠久,面積居全台之冠(面積約846.5公頃,占全台21％),每年產量達2萬餘噸;為讓在地學生增加了解所處環境之特色農產品,特別邀請文旦達人5012柚意思生態果園場主李佳翰先生擔任授課講師,將其豐富經驗透過深入淺出的方式,經實地導覽把文旦、紅柚之生產做完整而生動的介紹,並透過親自製作文旦果醬體驗過程,讓整場活動趣味十足,使學生更加認識麻豆文旦的栽培管理及生產過程,最終達成「珍惜食物減少浪費,培養均衡飲食觀念,支持認同在地農業,地產地銷永續農業,深化飲食連結農業,傳承創新飲食文化。」食農教育推動目標。

本次參與食農教育活動為麻豆安業國小4年級學童,該校校長陳宏吉先生表示,為強深食農教育效果,該校特別編撰「柚寶養成記」課程計畫,以每周一節課的方式,提供1至6年級學生教學之用,計畫除了書本基本知識介紹外(從作物栽培管理到食品加工),更透過走進田野教室使學生實際感受,讓學生有系統地學習「農地到餐桌」食農知識,達成深化學習之目標。