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黃偉哲推動四橫三縱高架路網　改善台南更便捷交通

▲台南市長黃偉哲率領台南市府團隊，以「四橫三縱」為藍圖推動高架道路的興建，爭取中央近400億元經費，讓跨行政區的往來更便捷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率領台南市府團隊，以「四橫三縱」為藍圖推動高架道路的興建，爭取中央近400億元經費，讓跨行政區的往來更便捷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年台南以南科和沙崙為科技雙引擎，吸引半導體產業與國家級研究單位進駐，讓中台南區變成經濟火車頭，但就業人口湧入，也使原有的市區道路難以負荷，黃偉哲率領台南市府團隊，以「四橫三縱」為藍圖推動高架道路的興建，爭取中央近400億元經費，讓跨行政區的往來更便捷。

根據行政院今年的公開數字，將斥資超過400億元，改善台南「四橫三縱」的高架道路，其中包括黃偉哲任內推動的國道跨南133立體化、台61曾文溪橋新建、台86銜接國道3號，及北外環道興建等計畫。

市府表示，「四橫」是橫貫台南的高架道路，從北至南依序是台84快速道路、國道8號、北外環道、台86快速道路，其中最引人注目的是串連南科與府城市區的北外環道，這條沿著鹽水溪的快速道路，是許多前往南科上班民眾的必經路線，南科就業人口從4年前的6萬人成長到今(2022)年9萬人，使用道路的族群大幅增加，也讓北外環道通車的需求更迫切。

「三縱」由東到西分別是：國道3號、國道1號、台61西濱快速道路。其中台61又被稱作「窮人的高速公路」，可從新竹一路到台南七股不收費，而這條高架道路如果要南延到台南市區，就必須興建跨越曾文溪大橋，這也是曾文溪兩岸許多鄉親十幾年來的期待。

▲台南市長黃偉哲率領台南市府團隊，以「四橫三縱」為藍圖推動高架道路的興建，爭取中央近400億元經費，讓跨行政區的往來更便捷。（圖／記者林悅翻攝，下同）
2020年曾文溪大橋興建案露出曙光，黃偉哲率市府團隊北上國發會爭取，審核通過66.36億元預算。今年雖然受到國際情勢影響物價，但蘇貞昌院長仍拍板同意黃偉哲市長的建議，將曾文溪大橋總預算提高到96億元，預計今年底就有機會完成招標。同時，從黃偉哲上任以來積極規劃的安平跨港大橋，總預算18.36億元，也有望在2026年完工，讓台南沿海的交通路網更完整。

另外，在台南的高架路網中，有部分路線因為歷史因素，被迫與平面道路相交，出現國道走到一半要停等市區紅綠燈的奇特景象。今台南市政府因應城市發展交通上的需求，主動向中央提出國道8號跨過與區道南133線相交處，增設高架橋，並成功爭取總預算22.5億元，未來讓行駛國道8號的車輛不再需要停下等紅燈，另一方面，從南133線前往新吉工業區的貨車也能更安全。

在台86也有同樣的問題，這條東西向快速道路，到關廟時卻與台19甲線在地面相交，造成從台86往國道3號的車輛，都必須在這個十字路口等紅綠燈，並且與交流道下來的車輛交會，嚴重時甚至會回堵到國道3號。因此黃偉哲市府不斷向中央提案，終於在今年8月獲中央首肯，通過逾71億元的建設預算，將把台86全線高架化，直接銜接國道，改善當地交通嚴重回堵的問題。

黃偉哲推動四橫三縱高架路網，打通交通網的任督二脈，未來預計可提升交流道週遭每天數萬車次的行駛速度與節省時間，並可改善台南各產業園區近20萬就業人口上下班交通壅塞的瓶頸困境。

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