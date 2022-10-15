孩子玩瘋啦！　台南市議會氣墊嘉年華登場

▲台南市議會郭信良議長與陳亭妃委員、許至椿議員，以及林燕祝議員服務處人員一同倒數，為10月15、16兩日的歡樂氣墊嘉年華揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「3、2、1，Go！」台南市議會郭信良議長與陳亭妃委員、許至椿議員，以及林燕祝議員服務處人員一同倒數，為10月15、16兩日的歡樂氣墊嘉年華揭開序幕，一旁等候著的孩童們早就摩拳擦掌，時間一到就迫不及待衝向自己心儀的遊戲氣墊，現場氣氛十分熱鬧。

郭信良議長指出，台南市議會與市政府合作舉辦了不少活動，這是第一次辦理這麼大型的氣墊嘉年華會，借用市府園區西拉雅廣場，布置近20座氣墊，讓孩子們免費玩。郭信良議長透露，議會後方（南島路上）有一座隱藏版氣墊叫「火山歷險記」，高10米，有氣墊滑水道，難得一見，不要錯過囉。

郭信良議長也提醒，歡樂氣墊嘉年華15、16日開放時間為上午9時30分至11時30分，中午有休息時間，下午1時開始，直到4時結束，請市民鄉親按照開放時間前來，並配合工作人員指示，才能平安、暢快地遊玩。

陳亭妃委員童心大發地說，她自己都不曾看過這麼多的遊戲氣墊，小朋友來到這裡，一定感到十分驚喜。陳委員表示，除了氣墊嘉年華，晚上在議會廣場還有燈會，議會不再是冷冰冰的地方，而是和人民親近的議會，大家一定要把握週末兩日來玩。