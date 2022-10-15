颱風「桑卡」入秋恐攪局　新北自主防災社區強化應變能力

▲環境踏勘認識土石流潛勢溪流及崩塌潛勢區現況。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋颱「桑卡」由巴士海峽向臺靠近，氣象局提醒受颱風外圍環流影響，北部東北部地區迎風面降雨漸增，尤其是山區要多注意豪雨，除了護國神山中央山脈的保護外，社區自主防災及應變能力的提升功不可沒，近年新北市政府農業局推動「自主防災社區培訓」，強化土石流潛勢溪流周邊社區民眾持續保有防災知識及相關應變能力。

新北市農業局透過防災教育來強化當地民眾對於颱風、豪雨災害的認識，輔導由社區擔任演練主角，以全民參與、由下而上、因地制宜的精神辦理，進行說明宣導、環境踏勘、兵推工作坊、演練籌備會與實作演練，藉由邀請里民深入社區，認識土石流潛勢溪流及崩塌潛勢區現況，提升社區自主防災的危機意識。

▲自主防災社區說明會來宣導防災教育。

鶯歌區北鶯里長李松進表示，透過自主防災社區說明會來宣導防災教育，可以增加民眾對於土石流的認知，透過藉由兵棋推演使社區居民們了解災害來臨該如何疏散撤離，並聚集社區內義工與保全戶組成防災小組，平時整理環境，每年疏濬排水溝二到三次，維持排水機能。平時也應備妥防災背包，內含水、乾糧、手電筒、個人證件及藥品等。

颱風來臨前防災專員會架設雨量筒隨時監測累積雨量，警戒班成員也會持續關注社區內溪流水位變化。颱風豪雨事件發生時隨時接收氣象資訊，倘發布土石流紅黃警戒時，跟著引導人員指示撤離至社區疏散避難處所，減輕災害造成的影響。

▲土石流自主防災社區兵棋推演，強化社區災時應變能力。

農業局長李玟表示，大自然力量不可輕忽，新北市由於環境及地質條件影響，轄內有許多坡地災害潛勢區域，即使近幾年來直撲台灣的颱風事件較少，但土石流防災社區宣導工作不可懈怠，颱風來臨前除了各工地做好防災準備。

李玟說，非汛期期間在可能發生災害之區域內保全住戶進行教育宣導，透過新北市農業局規劃進行自主防災社區培訓教育，可持續傳達大眾土石流及大規模崩塌的防災觀念，達到全民防災教育的目的。市民朋友也可以加入新北市《土石流保護神2.0Line@》ID：@lyo3306s獲取土石流警戒第一手資料。

▲實作演練協助社區自主防災。

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