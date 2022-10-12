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社會 社會焦點 保障人權

握不雅片逼交原味褲…知名球星也受害！前HBL經紀人判2年8月

知名球星譚傑龍遭設局曝光不雅影片，劉嫌。（圖／記者張榮恩攝）

▲曾任球星經紀人劉維霖涉嫌利用私密影片恐嚇上百名球員，今日判決出爐。（資料照／記者張榮恩攝）

記者陳雕文、黃資真／新北報導

曾任高中籃球聯賽（HBL）球星經紀人劉維霖涉嫌偷拍十幾名知名球星，藉此勒索被害人提供「原味褲」等物，今年1月遭檢方依恐嚇取財、妨害秘密等罪起訴。今（11）日一審判決出爐，新北地院依兒少性剝削、詐欺等罪，處2年8月徒刑，可易科罰金；另涉恐嚇部分無罪。

台灣職籃聯盟P.League+ 台新夢想家、知名球星譚傑龍等人遭設局曝光不雅影片恐嚇，警方獲報後，在2020年底率先逮捕涉案的余嫌（32歲）、及劉維霖（39歲）2人，其中余嫌因涉嫌架設不雅影片販售網站，先前已經被桃園地檢署提起公訴，劉維霖則移轉由台北地檢署接手偵辦。

北檢調查，劉維霖假扮年輕正妹照片創設IG後，傳送性感露奶、下體影片，誘惑成年球星脫褲拍自慰片回傳，取得影像後再威脅對方付款，或給束褲、襪子等貼身衣物，再轉賣給其他人賺錢。

另外，劉維霖涉嫌在去年4月至12月期間，將多名未成年HBL球星的不雅影像蒐集起來做成目錄，取名為「台灣籃球N號房」，放到雲端硬碟上面與同好交換分享，裡面的受害者多達24人。

劉維霖還曾拿某球星的不雅影片，用IG私訊本人恫稱「若不出面處理，就將影片交給教練處理，讓隊友、家人、學長都知道」，並以陪同泡溫泉、拍裸露影片，或是提供原味束褲做為回報及懲罰，又要求提供學生證號讓他便宜買iPad，所幸球星遲未給出回應而未遂。

偵查時劉維霖僅承認部分犯罪事實，檢方依恐嚇危害安全、詐欺得利、《兒童及少年性剝削防制條例》脅迫使少年製造猥褻電子訊號未遂、散布少年為猥褻行為之電子訊號等罪嫌起訴。

新北地院認為劉維霖散布少年為猥褻行為之電子訊號共24罪、詐欺得利罪等，合併執行2年8月有期徒刑；恐嚇未遂未構成犯罪，宣判無罪。

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