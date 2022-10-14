　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

週末「三颱共舞」降雨猛烈　水保局籲山區民眾加強戒備

▲農委會水保局持續針對新北、桃園、新竹山區發布土石流大規模崩塌警報。（圖／農委會水保局提供）

▲農委會水保局提醒民眾，週末可能有劇烈降雨影響台灣，水保局將視狀況發布土石流大規模崩塌警報。（圖／水保局提供，資料照片）

記者許敏溶／台北報導

今年第19號颱風「桑卡」今（14日）下午生成，另位於台灣東南方的熱帶性低氣壓則有增強趨勢，可能在週末形成颱風通過巴士海峽，並與東北季風產生共伴效應，影響範圍為北部、東北部及東部，農委會水土保持局提醒，週末可能有劇烈降雨影響台灣，請民眾避免前往山區活動，尤其東部地區剛經歷0918地震，請民眾提高警覺加強戒備。

輕颱「桑卡」今天下午生成，對台灣無直接影響，但在台灣東南方的熱帶低壓則有增強趨勢，水保局分析，可能在週末形成颱風通過巴士海峽，並與東北季風產生共伴效應，預估影響北部、東北部及東部地區，呼籲民眾避免前往山區活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水保局也特別提醒，東部地區剛經歷0918地震，加上和東北季風共伴效應，請民眾提早檢視居家周邊的擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防豪雨可能帶來災害，而位於土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近居民，應配合地方政府指示，必要時儘早疏散至安全避難處所。

水保局強調，將嚴密監控各地降雨現況，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作，一旦氣象局發佈海上警報，水保局也會啟動土石流及大規模崩塌警戒機制，加強警戒嚴防災害，達到警戒值地區，除將警戒資訊以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，也會利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，並將警戒情形同時公布在水保局土石流防災資訊網等相關網頁，提供相關單位及民眾隨時上網查詢。

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
獨／他殺女大生後吞藥...就醫「露詭異微笑」　警：頭皮發麻
工作證拿出來！「4大職業」爽玩樂園只要299元
15秒畫面尬爆！英首相見國王　查爾斯「一句話」害她被狂酸
獨／「鶯歌忍者龜」搶救輕生男　1關鍵揭大馬女命案
全球財富報告出爐！台灣人均淨資產「亞洲最富有」　世界排名第5
參選市議員夢碎　律師火大開轟：雨刷可以，謝和弦不行？
「年薪450萬買4千萬房」！人生勝利組被壓垮　專家：沒2條件

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大選前哨戰！「百里侯應援」衝人氣　投票預測抽三星

追到手就不愛了！交往前後「態度差最多」星座男TOP4

頂新和德「食公益」捐助名單出爐　愛心物資外送到府方案入選

「5星座」事業財運大翻身！專家：加薪、中獎一路旺到年底

週末「三颱共舞」降雨猛烈　水保局籲山區民眾加強戒備

國高中「霸凌他的人」下場都超慘！　網驚喊：死亡筆記本

颱風恐家門口生成！估「暴風圈驚人」秒發海警　陸警要看2關鍵

電視報修不想等！他「先搬好市多新貨再退」...網轟秀下限

撐不住漲幅！老蔡水煎包「公告調漲」　11月起煎包漲1元

北極冰川消融第一手觀測！中大團隊忍酷寒「打開台灣國際能見度」

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

大選前哨戰！「百里侯應援」衝人氣　投票預測抽三星

追到手就不愛了！交往前後「態度差最多」星座男TOP4

頂新和德「食公益」捐助名單出爐　愛心物資外送到府方案入選

「5星座」事業財運大翻身！專家：加薪、中獎一路旺到年底

週末「三颱共舞」降雨猛烈　水保局籲山區民眾加強戒備

國高中「霸凌他的人」下場都超慘！　網驚喊：死亡筆記本

颱風恐家門口生成！估「暴風圈驚人」秒發海警　陸警要看2關鍵

電視報修不想等！他「先搬好市多新貨再退」...網轟秀下限

撐不住漲幅！老蔡水煎包「公告調漲」　11月起煎包漲1元

北極冰川消融第一手觀測！中大團隊忍酷寒「打開台灣國際能見度」

大選前哨戰！「百里侯應援」衝人氣　投票預測抽三星

永聯物流開發聯手馬來西亞雇員公積金　在馬國打造現代化智慧倉儲

山東大饅頭不是山東人在賣！　連俞涵苦尋方言老師：結果全講台語

周予天「家有喜事」讚弟妹趙岱新個性好！曝周興哲求婚準備2個月

外資法人曝台股落底訊號　第四季掌握科技股長線投資契機

快訊／滑輪溜冰教練涉性騷雙方陳述有差異　協會決議持續暫停職務

女確診食道癌！醫揪1愛好：很多亞洲人都有　壞習慣恐害7種癌上身

民眾登大凍山不慎失足墜落溪溝　南消架雙節梯搶救脫困送醫

鄧湘全／偷299元耳機遭判刑後自殺　法律的冷酷如何解

代管20公噸K毒原料放4年　保管費喬不攏桃檢挨告回應了

不要玩長輩！爺奶瞎猜全豁出去 見「棒狀謎物」羞笑：我看太多了

生活熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些

林襄抽煙被拍形象崩？　批踢踢風向一面倒

壯年男不菸不酒　竟胰臟炎命危「全是水果害的」

女友下體突超癢「鵪鶉蛋大痘痘」！真相綠炸

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

撿到皮夾送派出所！好心男「1原因」被告

他交往「叔叔老婆的妹妹」　1提問網傻了

雨彈轟炸！雙北等4縣市大雨特報　警戒區出爐　

錢坑越滾越大！中州科大已積欠3個月薪資

週末很像颱風天　風雨最大時刻曝

「桑卡」颱風生成！尼莎、海棠明天接力　「週末降雨猛烈」

更多熱門

相關新聞

台外銷美國蝴蝶蘭驗出「雜草」　美方退櫃衝擊21億產值

台外銷美國蝴蝶蘭驗出「雜草」　美方退櫃衝擊21億產值

台灣蘭花外銷金額每年高達58億元，其中美國就高達21億元，將近佔出口值的一半。立委賴惠員今（13日）在立法院經濟委員會指出，台灣蝴蝶蘭帶介質輸美，從今年9月起開始被退櫃，原因是植株檢出雜草，至今已有23櫃遭退，若不徹底解決防疫問題，恐失去美國市場，

近年最強共伴效應！連3天迎豪雨

近年最強共伴效應！連3天迎豪雨

節水減碳「臺南20號」水稻新品種　每年省下1/2寶山水庫蓄水量

節水減碳「臺南20號」水稻新品種　每年省下1/2寶山水庫蓄水量

立專案調查張善政　他轟農委會淪「打張總部」

立專案調查張善政　他轟農委會淪「打張總部」

陸禁台灣石斑進口「影響3600公噸」　教育部推「班班吃石斑」助銷

陸禁台灣石斑進口「影響3600公噸」　教育部推「班班吃石斑」助銷

關鍵字：

三颱共舞共伴效應水保局土石流農委會

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

羅志祥認跟愷樂有聯絡！　私下和解周揚青

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

Netflix廣告版訂閱方案來了！

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／前男友衝住處來不及：想宰了他

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

「文化新聞系花」啦啦隊跳一半突脫褲！

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

謝和弦選不了議員　莉婭回應了

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面