週末「三颱共舞」降雨猛烈　水保局籲山區民眾加強戒備

▲農委會水保局提醒民眾，週末可能有劇烈降雨影響台灣，水保局將視狀況發布土石流大規模崩塌警報。（圖／水保局提供，資料照片）

記者許敏溶／台北報導

今年第19號颱風「桑卡」今（14日）下午生成，另位於台灣東南方的熱帶性低氣壓則有增強趨勢，可能在週末形成颱風通過巴士海峽，並與東北季風產生共伴效應，影響範圍為北部、東北部及東部，農委會水土保持局提醒，週末可能有劇烈降雨影響台灣，請民眾避免前往山區活動，尤其東部地區剛經歷0918地震，請民眾提高警覺加強戒備。

輕颱「桑卡」今天下午生成，對台灣無直接影響，但在台灣東南方的熱帶低壓則有增強趨勢，水保局分析，可能在週末形成颱風通過巴士海峽，並與東北季風產生共伴效應，預估影響北部、東北部及東部地區，呼籲民眾避免前往山區活動。

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水保局也特別提醒，東部地區剛經歷0918地震，加上和東北季風共伴效應，請民眾提早檢視居家周邊的擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防豪雨可能帶來災害，而位於土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近居民，應配合地方政府指示，必要時儘早疏散至安全避難處所。

水保局強調，將嚴密監控各地降雨現況，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作，一旦氣象局發佈海上警報，水保局也會啟動土石流及大規模崩塌警戒機制，加強警戒嚴防災害，達到警戒值地區，除將警戒資訊以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，也會利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，並將警戒情形同時公布在水保局土石流防災資訊網等相關網頁，提供相關單位及民眾隨時上網查詢。