參選市議員夢碎！　律師火大開轟：雨刷可以，謝和弦不行？

記者黃資真／台北報導

謝和弦宣布參選中正萬華區議員，引發熱議，今（14）日中選會卻公告謝和弦因毒品危害防制條例判刑4個月，目前尚未執行完畢，依規定取消候選資格。一路力挺謝和弦的律師李菁琪傻眼表示「雨刷可以，謝和弦不行？」質疑當年因職棒簽賭案坐牢的主謀蔡政宜屬重罪，卻能夠參選，令她十分疑惑。

▲中選會今日宣布謝和弦不符參選規定，取消資格。（圖／記者黃克翔攝）

李菁琪律師在臉書提到，公職人員選舉罷免法第26條4款規定，徒刑未執行完畢的人不可以登記為候選人，雖然看起來挺有道理，畢竟如果選上要去蹲有選跟沒選一樣，「可是這條法條設計的時候可能沒有想到得易科罰金的情況，也就是說只要在期限內罰金繳清（還可以分期）一樣不會有選上但公職人員要進去蹲的狀況。」

李菁琪律師認為，就以謝和弦來說，他充其量不過就是罰金沒繳完而已，根本不影響他若是選上後職務履行，「通常此類可以易科罰金的罪名是輕罪，而不是像是職棒簽賭這種一個不小心就會被判3年6月的重罪。」於是就會產生這種輕罪免入監的不能參選，但重罪蹲完可以參選的情況。不少力挺謝和弦的網友看完文章後紛紛留言叫好。

今中選會宣布，謝和弦因毒品危害防制條例案於111年6月23日經台灣新北地方法院110年度簡上字第395號判決確定，處有期徒刑4月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日，依111年9月6日台灣高等檢察署刑案紀錄簡覆表，尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。