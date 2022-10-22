周春米「高鐵屏東站明年動工」說　詹智鈞、蘇清泉兩陣營回應了

▲周春米車隊掃街。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長候選人周春米昨(21)日抽籤號次後發佈新聞稿表示，表示這幾年她跟縣府團隊一起打拚，爭取許多的建設來到屏東，有榮總、有科學園區、有高鐵、有屏南快道；引來時代力量屏東縣長候選詹智鈞及國民黨屏東縣長候選人蘇清泉批評；詹說，「從周委員口中宣布這個消息，是在恐嚇屏東人只有周委員當選屏東縣長屏東才有建設嗎？」

周春米陣營對此回應，這次的縣長選舉攸關未來4年屏東的發展，很遺憾這種不談政策、不談願景，只是民粹式的攻擊、唱衰；為了選舉，故意挑起職業對立、社會仇恨，這是蘇候選人要的，但絕對不是屏東人要的，最後只會讓屏東人唾棄！

▲蘇清泉車隊掃街。

蘇清泉po文，又來了！不愧是「接班人」！屏東鄉親們：「我們不能再忍耐「欺哄謊騙」了，6條交通建設全部跳票的縣長接班人-周春米候選人，她竟然說『高鐵屏東站明年要動工』，你們相信嗎？高鐵的環評能不能通過，八字都還沒有一撇，明年是要怎麼動工？

屏東鄉親們：我相信你們已經厭倦這種騙術了，民進黨候選人吹噓她爭取設據點、改善東、改善西…，大家有沒有想過她是現任不分區立委，為民服務是本份，但她卻搞得好像全屏東縣都是靠她一人爭取的，其他人呢？其他人都沒有做事嗎？」

▲詹知鈞車隊掃街 。

詹智鈞表示，高鐵或是捷運能不能延伸到屏東來大家都很關心，不只是環評，從選址問題到周圍六塊厝產業園區動工引起前進里里民的不滿，至今都沒有得到妥善解決，如果只是一昧的在選前開支票，選後大跳票，要人民如何相信政府呢？不巷管是大家殷殷期盼的屏南快速道路，或是恆春觀光鐵路，都是在選舉的時候才會聽到樓梯響；從周委員口中宣布這個消息，是在恐嚇屏東人只有周委員當選屏東縣長屏東才有建設嗎？這是總統跟行政院長對待自己家鄉父老的方式嗎？