確診者不能投票惹議　屏東縣長候選人蘇清泉提解套辦法

▲蘇清泉對染疫者投票提出辦法 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉臉書po文，「邊境都開放了，竟然還管制感染的人，使他們不能行使公民權，這個政府真的越走越回去了，到底把人民擺在哪裡？」，並提出「專屬的通道，提供N95口罩、拋棄式隔離衣，確診者與非確診者分流，做好動線管理，投票場所做好安全距離隔間，投專屬票匭，並且將投票時間拉長，就可以讓感染者行使憲法賦予的投票權了。

蘇清泉臉書po文「九合一選舉及18歲公民權修憲覆議案，敲板決定：「確診者不准投票、不准投票、不准投票」！這是什麼？這到底是什麼施政手法？政府該做的不就是配套措施嗎？

憲法賦予人民擁有投票權。我們都曾看到即使行動不便，推著輪椅也要去投下神聖一票的人，那種畫面，多麼令人感動！只要有自己的意識、能表達自己的想法與決定的人，都有權利投票，這是憲法賦予的！政府該做的應該是協助我執行我的投票權才對！

為什麼國高中的考生若確診，教育部可以責成為這些考生設「特別考場」，卻要硬生生地剝奪確診者的投票權？

I can help!I can help! I can help!

@就讓我告訴你怎麼做?你不會沒關係，如果不會做我教你：

剛好在投票期間確定染疫者，給予專屬的通道，提供N95口罩、拋棄式隔離衣，確診者與非確診者分流，做好動線管理，投票場所做好安全距離隔間，投專屬票匭，並且將投票時間拉長。

邊境都開放了，竟然還管制感染的人，使他們不能行使公民權，這個政府真的越走越回去了，到底把人民擺在哪裡？」

文末懇請民眾「11月26日，大家都出來行使公民權，投給能改變屏東縣的蘇清泉！」。