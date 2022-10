確診者不能投票惹議　屏東縣長候選人蘇清泉提解套辦法

▲蘇清泉對染疫者投票提出辦法 。(圖/取自蘇清泉臉書)

記者陳崑福/屏東報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉臉書po文,「邊境都開放了,竟然還管制感染的人,使他們不能行使公民權,這個政府真的越走越回去了,到底把人民擺在哪裡?」,並提出「專屬的通道,提供N95口罩、拋棄式隔離衣,確診者與非確診者分流,做好動線管理,投票場所做好安全距離隔間,投專屬票匭,並且將投票時間拉長,就可以讓感染者行使憲法賦予的投票權了。

蘇清泉臉書po文「九合一選舉及18歲公民權修憲覆議案,敲板決定:「確診者不准投票、不准投票、不准投票」!這是什麼?這到底是什麼施政手法?政府該做的不就是配套措施嗎?

憲法賦予人民擁有投票權。我們都曾看到即使行動不便,推著輪椅也要去投下神聖一票的人,那種畫面,多麼令人感動!只要有自己的意識、能表達自己的想法與決定的人,都有權利投票,這是憲法賦予的!政府該做的應該是協助我執行我的投票權才對!

為什麼國高中的考生若確診,教育部可以責成為這些考生設「特別考場」,卻要硬生生地剝奪確診者的投票權?

@就讓我告訴你怎麼做?你不會沒關係,如果不會做我教你:

剛好在投票期間確定染疫者,給予專屬的通道,提供N95口罩、拋棄式隔離衣,確診者與非確診者分流,做好動線管理,投票場所做好安全距離隔間,投專屬票匭,並且將投票時間拉長。

邊境都開放了,竟然還管制感染的人,使他們不能行使公民權,這個政府真的越走越回去了,到底把人民擺在哪裡?」

文末懇請民眾「11月26日,大家都出來行使公民權,投給能改變屏東縣的蘇清泉!」。