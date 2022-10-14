不只謝和弦！台中現任市議員違反《農會法》　也遭取消參選資格

▲不只謝和弦！台中這名現任市議員「違反農會法」也被取消參選議員資格。（圖／翻攝王朝坤臉書）



記者游瓊華／台中報導

中央選舉委員會今（14）日舉行委員會議，審查通過111年直轄市長、直轄市議員、縣(市)長及縣(市)議員選舉候選人資格，各直轄市、縣(市)選舉委員會將於10月21日辦理候選人姓名號次抽籤。其中，直轄市議員候選人部分，有3人不符合規定者，當中包括台北市第5選舉區參選人謝和弦以及台中市現任市議員王朝坤，兩人分別因違反毒品危害防制條例案以及農會法，遭取消參選資格。

中選會公告，台中市議員候選人部分不符合規定者計1人，為第4選舉區參選人王朝坤。王朝坤也是現任無黨籍議員，但因違反農會法第47條之1第1項第2款之交付財物罪，經台中地方法院判處有期徒刑1年6月，雖上訴臺灣高等法院台中分院，但在108年10月23日上訴駁回，並判決緩刑4年，緩刑期間付保護管束，2022年大選登記日期9月2日截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

另外，知名藝人謝和弦欲參選台北市第5選舉區，中選會公告，謝和弦因毒品危害防制條例案，在今年6月23日經新北地方法院判處有期徒刑4月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日，依111年9月6日台灣高等檢察署刑案紀錄簡覆表，尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。