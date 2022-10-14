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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁競選總部曝光！10／22成立　桃紅色看板「再拚四年」超搶眼

▲▼陳其邁競選總部曝光！10/22成立，桃紅色亮眼看板「再拚四年」。（圖／民眾提供）

▲陳其邁競選總部曝光！10/22成立，桃紅色亮眼看板「再拚四年」。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

隨著年底大選逐漸逼近，高雄市長陳其邁在結束高雄市議會總質詢後，即將正式進入競選階段。他的競選總部就設置在緊鄰高雄市議會旁的空地，預計10月22日正式成立，近日該棟建築物已正式掛上競選看板，突破傳統的桃紅色主視覺，相當年輕、充滿活力，要主打「再拚四年，高雄起飛」，爭取市民的支持。

陳其邁要拚競選連任，這次的競選總部位置就在鳳山區議會路、光華路口，該處也正是2020總統大選的高雄總部。陳其邁競選總部發言人高閔琳表示，會選在這邊的原因，主要就是那區域屬於原高雄縣、高雄市的交界，除了緊鄰市區外，也有捷運站，交通相當方便，腹地也大。

▲▼陳其邁競選總部曝光！10/22成立，桃紅色亮眼看板「再拚四年」。（圖／民眾提供）

▲陳其邁競選總部曝光！10/22成立，桃紅色亮眼看板「再拚四年」。（圖／民眾提供）

在近日結束市議會總質詢後，陳其邁也即將正式展開競選階段，競選團隊競總團隊正式成軍，成員包含名譽主委張俊雄、榮譽主委管碧玲、主委許立明、總指揮余政憲、總督導陳啟昱，另有8位高雄市籍立委擔任總幹事。

而競選總部預計於10月22日正式成立，當日會出席的嘉賓尚未對外公布。目前總部外觀已經掛上競選看板，畫面中陳其邁單手舉高「緊緊緊」向前衝的姿勢，搭配背景年輕、充滿活力的桃紅色，跳脫傳統藍綠慣用色彩，象徵陳其邁施政為全民，關注年輕人、老弱婦幼的熱誠與革新思維，有信心再拚四年，將帶著高雄起飛，邁向幸福好將來。

高雄市黨部透露，上一次陳其邁競選的口號是「兩年拚四年」，他在高雄緊緊緊的施政好成績讓大家有目共睹，這次陳其邁為了心愛的故鄉，主打「再拚四年，高雄起飛」，當然是兩年拚過再拚四年，陳其邁不忘一生懸命的高雄，而且還要帶著高雄開始起飛動起來，迎向更好的將來。

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